Ministrul Apărării din Germania l-a lăsat cu ochii în soare pe premierul Ilie Bolojan

08 dec. 2025, 20:18, Știri politice
Ministrul german al Apărării, Boris Pistorius, nu va mai face vizita, mâine, la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, judeţul Constanţa, unde ar fi trebuit să se întâlnească cu premierul Ilie Bolojan. Agenda lui Pistorius s-a modificat, astfel că premierul României a rămas cu ochii în soare.

Discuțiile de la Baza Kogălniceanu ar fi trebuit să vizeze cooperarea bilaterală în domeniul apărării, proiectele comune și evoluțiile generale de securitate. Ulterior, Ilie Bolojan ar fi susținut o serie de declarații de presă comune cu ministrul german al Apărării, dacă agenda acestuia nu ar fi suferit modificări de ultim moment. Vizita lui Boris Pistorius ar fi evidențiat angajamentul Germaniei față de securitatea României și față de consolidarea cooperării în cadrul NATO.

„Programul de mâine, 9 decembrie 2025, al premierului Ilie Bolojan nu va mai include întrevederea cu ministrul federal al apărării din Germania, Boris Pistorius, la Baza 57 Aeriană „Căpitan Aviator Constantin Cantacuzino” din Mihail Kogălniceanu, județul Constanța. Schimbarea programului anunțat inițial are loc în contextul modificării agendei ministrului federal al apărării din Germania, Boris Pistorius. Ministerul Apărării Naționale din România și Ministerul Apărării din Germania vor respecta programul agreat inițial însă acesta se va derula la nivelul secretarilor de stat din cele două ministere.”

