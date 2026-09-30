Nicușor Dan, întâlnire cu Petr Pavel la Castelul Praga. Ce se află pe agenda discuțiilor

Președintele României, Nicușor Dan, a fost primit miercuri, la Castelul Praga, de președintele Republicii Cehe, Petr Pavel, în cadrul vizitei oficiale pe care șeful statului român o efectuează la invitația omologului său ceh. Șeful statului a fost însoțit de partenera sa, Mirabela Grădinaru. Întâlnirea are loc chiar în ziua în care Parlamentul României votează învestirea Guvernului condus de premierul desemnat Siegfried Mureșan.

Nicușor Dan și Petr Pavel vor discuta despre cooperarea dintre România și Cehia, atât la nivel bilateral, cât și european și aliat. Pe agenda discuțiilor se află securitatea Europei în contextul războiului declanșat de Rusia în Ucraina, precum și dezvoltarea relațiilor economice și a investițiilor, inclusiv în industria de apărare.

Cei doi șefi de stat vor susține, ulterior, o conferință de presă comună, programată pentru ora 13:20.

Nicușor Dan se întâlnește cu principalii oficiali cehi

După întrevederea cu Petr Pavel, președintele României are programate întâlniri cu președinții celor două camere ale Parlamentului ceh. De la ora 14:00, Nicușor Dan se va întâlni cu președintele Senatului ceh, Miloš Vystrčil, la Palatul Waldstein, iar de la ora 15:40 este programată întrevederea cu președintele Camerei Deputaților, Tomio Okamura.

La ora 16:20, șeful statului român va avea o întâlnire cu premierul ceh Andrej Babiš, la Vila Kramář.

Vizita se va încheia cu o întâlnire cu reprezentanții comunității românești din Republica Cehă, programată la ora 18:15, la Ambasada României din Praga.

Vizita lui Nicușor Dan are loc în ziua votului pentru Guvernul Mureșan

În România, miercuri este programat votul de învestitură pentru Guvernul condus de Siegfried Mureșan. Ședința Parlamentului începe la ora 13:00, iar pentru a primi votul de încredere, cabinetul propus de premierul desemnat are nevoie de cel puțin 233 de voturi.

Mureșan a recunoscut încă de săptămâna trecută că nu dispunea de numărul necesar de voturi, însă a transmis că nu renunță la mandat și că va merge până la votul din Parlament.