Prima pagină » Actualitate » Om de afaceri important, împușcat mortal în Bulgaria. Bărbatul era patronul unui club de fotbal

Om de afaceri important, împușcat mortal în Bulgaria. Bărbatul era patronul unui club de fotbal

Elena Popescu
Om de afaceri important, împușcat mortal în Bulgaria. Bărbatul era patronul unui club de fotbal
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Iliyan Filipov, proprietarul companiei de transport PIMK și al clubului de fotbal Botev Plovdiv, a fost ucis într-un atac armat produs miercuri dimineață, la Plovdiv.

Omul de afaceri Iliyan Filipov, proprietarul companiei bulgare de transport PIMK și al clubului de fotbal Botev Plovdiv, a fost împușcat mortal la Plovdiv, notează Novinite.

Poliția a fost sesizată în jurul orei 01:00, miercuri, cu privire la un bărbat care fusese împușcat într-unul dintre cartierele orașului, potrivit Direcției Regionale Plovdiv a Ministerului de Interne. Polițiștii ajunși la fața locului l-au găsit pe bărbat decedat.

Potrivit informațiilor preliminare, care nu au fost confirmate oficial, Filipov ar fi fost împușcat în cap. Zona din jurul locului crimei a fost izolată, iar circulația pe mai multe străzi a fost restricționată în timp ce anchetatorii efectuează cercetări la fața locului. Potrivit informațiilor apărute până acum, toate ieșirile din Plovdiv ar fi fost blocate în primele ore ale dimineții.

A fost deschisă o anchetă în cazul acestei infracțiuni grave, la operațiune participând echipe ale Direcției Regionale Plovdiv a Ministerului de Interne și ale Direcției Naționale de Poliție.

În acest moment, nu există informații oficiale privind eventuala reținere a unor suspecți sau dacă autoritățile caută persoane suspectate de implicare în atac.

Filipov a fost fondatorul și conducătorul PIMK

Filipov a fost fondatorul și conducătorul PIMK, una dintre marile companii din sectorul transporturilor din Bulgaria. De-a lungul anilor, compania și-a extins activitatea și în alte domenii, inclusiv în construcții.

El era, de asemenea, o figură cunoscută în lumea fotbalului din Plovdiv și era strâns asociat cu Botev Plovdiv, unul dintre principalele cluburi de fotbal ale orașului.

Filipov a fost implicat și în construcția Stadionului Hristo Botev, cunoscut printre suporteri sub numele de „Kolezha”.

Ministerul de Interne este așteptat să ofere noi informații despre circumstanțele în care a fost ucis omul de afaceri și despre evoluția anchetei, pe măsură ce vor deveni disponibile noi date.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Petrișor Peiu, declarație înaintea votului pentru Guvernul Mureșan: ”Șansele să fie învestit sunt 0,00%”
13:16
Petrișor Peiu, declarație înaintea votului pentru Guvernul Mureșan: ”Șansele să fie învestit sunt 0,00%”
EXTERNE Victorie pentru Javier Milei. Curtea Supremă a Argentinei dă undă verde achiziționării de terenuri de către străini
12:31
Victorie pentru Javier Milei. Curtea Supremă a Argentinei dă undă verde achiziționării de terenuri de către străini
FLASH NEWS Wizz Air taie două rute de la Iași. Biletele de avion s-ar putea scumpi în această iarnă
11:37
Wizz Air taie două rute de la Iași. Biletele de avion s-ar putea scumpi în această iarnă
NEWS ALERT SURSE | Vicepreședintele USR Dâmbovița, Alexandru Munteanu, ar fi suspect în mega-dosarul de încălcare a embargoului față de Belarus. A fost percheziționat și dus la audieri la DIICOT
11:15
SURSE | Vicepreședintele USR Dâmbovița, Alexandru Munteanu, ar fi suspect în mega-dosarul de încălcare a embargoului față de Belarus. A fost percheziționat și dus la audieri la DIICOT
Gândul de Vreme Cum va fi vremea în luna octombrie. Meteorologii AccuWeather anunță 23 de grade în București. Ce temperaturi vor fi la munte și la mare
11:12
Cum va fi vremea în luna octombrie. Meteorologii AccuWeather anunță 23 de grade în București. Ce temperaturi vor fi la munte și la mare
REACȚIE Lia Bugnar, mesaj emoționant după moartea lui Patrick André de Hillerin: ”O să vă simt lipsa”
09:52
Lia Bugnar, mesaj emoționant după moartea lui Patrick André de Hillerin: ”O să vă simt lipsa”
Mediafax
INSECTELE care invadează casele la început de toamnă. CUM să le ții departe de locuința ta?
Digi24
Ce este „looksmaxxing”, trendul online în care unii tineri ajung să se lovească peste față cu ciocanul. Avertismentul medicilor
Cancan.ro
Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu, jignite de producătorii Asia Express. Ce s-a întâmplat la filmări
Prosport.ro
Simona Halep, imaginile momentului cu Dorin Mateiu. Momente de tandrețe în mașină între campioană și milionarul cu 24 de ani mai în vârstă
Adevarul
Val de indignare la o postare Reuters despre arestarea lui Călin Georgescu: ce a stârnit nemulțumirea susținătorilor
Mediafax
Și-a lăsat copilul SINGUR acasă, cu FEBRĂ, ca să-l susțină pe Călin Georgescu: „Veniți să luptăm!”
Click
7 sate din România care par desprinse din Elveția. Locul spectaculos unde soarele „răsare de două ori”
Digi24
Ce se întâmplă de la 1 octombrie cu rovinietele încă valabile. Cine le mai poate folosi până la expirare și cât vor costa cele noi
Cancan.ro
Vlad Bălțățeanu NU s-a predat în Elveția, de fapt. Cum a încercat să scape de autorități
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Bianca Drăgușanu când a apărut prima dată la tv, la emisiunea „Din Dragoste”. Nu avea nicio operație estetică și mulți nu au recunoscut-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Cameră de bord cu Wi-Fi și filmare 4K? Comparăm două modele reduse la Dedeman
Descopera.ro
Cine a fost femeia care a condus Egiptul Antic acum 5.000 de ani? A domnit cu mult înaintea Cleopatrei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Nevastă, pregătește-mi costumul cel negru!
Descopera.ro
Fetele pot fi mai atrase de chipuri decât de obiecte încă din primele zile de viață
Mediafax Italia
Scumpirea pe care o plătesc milioane de fumători! CU CÂT CRESC PREȚURILE?!
Mediafax Spania
Orașul unde CHIRIA este de doar 20 de euro pe lună! CUM S-A AJUNS AICI?!
FLASH NEWS Protest în fața Arestului Central unde se află încarcerat Călin Georgescu. Cine l-a vizitat pe fostul prezidențiabil
13:08
Protest în fața Arestului Central unde se află încarcerat Călin Georgescu. Cine l-a vizitat pe fostul prezidențiabil
FLASH NEWS Premierul Andy Burnham ia în considerare revenirea Marii Britanii în UE: „Am putea merge până la capăt”
13:05
Premierul Andy Burnham ia în considerare revenirea Marii Britanii în UE: „Am putea merge până la capăt”
CONTROVERSĂ Conducerea PNL amenință parlamentarii liberali cu excluderea din partid dacă nu vor vota Guvernul Mureșan. Ordinele stricte transmise de „aripa Bolojan”
13:01
Conducerea PNL amenință parlamentarii liberali cu excluderea din partid dacă nu vor vota Guvernul Mureșan. Ordinele stricte transmise de „aripa Bolojan”
TEHNOLOGIE Donald Trump a redenumit oficial Inteligența Artificială prin ordin executiv. Cum se va numi tehnologia de acum încolo
12:34
Donald Trump a redenumit oficial Inteligența Artificială prin ordin executiv. Cum se va numi tehnologia de acum încolo
FLASH NEWS Pakistanul promite să apere Arabia Saudită de rebelii houthi prin „orice mijloace”
12:25
Pakistanul promite să apere Arabia Saudită de rebelii houthi prin „orice mijloace”
FLASH NEWS Kelemen Hunor susține că AUR ar ajunge inevitabil la guvernare, dacă s-ar organiza alegeri anticipate: „Ar fi pe primul loc astăzi”
12:12
Kelemen Hunor susține că AUR ar ajunge inevitabil la guvernare, dacă s-ar organiza alegeri anticipate: „Ar fi pe primul loc astăzi”

Cele mai noi

Trimite acest link pe