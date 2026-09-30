Om de afaceri important, împușcat mortal în Bulgaria. Bărbatul era patronul unui club de fotbal

Iliyan Filipov, proprietarul companiei de transport PIMK și al clubului de fotbal Botev Plovdiv, a fost ucis într-un atac armat produs miercuri dimineață, la Plovdiv.

Omul de afaceri Iliyan Filipov, proprietarul companiei bulgare de transport PIMK și al clubului de fotbal Botev Plovdiv, a fost împușcat mortal la Plovdiv, notează Novinite.

Poliția a fost sesizată în jurul orei 01:00, miercuri, cu privire la un bărbat care fusese împușcat într-unul dintre cartierele orașului, potrivit Direcției Regionale Plovdiv a Ministerului de Interne. Polițiștii ajunși la fața locului l-au găsit pe bărbat decedat.

Potrivit informațiilor preliminare, care nu au fost confirmate oficial, Filipov ar fi fost împușcat în cap. Zona din jurul locului crimei a fost izolată, iar circulația pe mai multe străzi a fost restricționată în timp ce anchetatorii efectuează cercetări la fața locului. Potrivit informațiilor apărute până acum, toate ieșirile din Plovdiv ar fi fost blocate în primele ore ale dimineții.

A fost deschisă o anchetă în cazul acestei infracțiuni grave, la operațiune participând echipe ale Direcției Regionale Plovdiv a Ministerului de Interne și ale Direcției Naționale de Poliție.

În acest moment, nu există informații oficiale privind eventuala reținere a unor suspecți sau dacă autoritățile caută persoane suspectate de implicare în atac.

Filipov a fost fondatorul și conducătorul PIMK

Filipov a fost fondatorul și conducătorul PIMK, una dintre marile companii din sectorul transporturilor din Bulgaria. De-a lungul anilor, compania și-a extins activitatea și în alte domenii, inclusiv în construcții.

El era, de asemenea, o figură cunoscută în lumea fotbalului din Plovdiv și era strâns asociat cu Botev Plovdiv, unul dintre principalele cluburi de fotbal ale orașului.

Filipov a fost implicat și în construcția Stadionului Hristo Botev, cunoscut printre suporteri sub numele de „Kolezha”.

Ministerul de Interne este așteptat să ofere noi informații despre circumstanțele în care a fost ucis omul de afaceri și despre evoluția anchetei, pe măsură ce vor deveni disponibile noi date.