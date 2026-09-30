SUA pregătesc 60 de milioane de conturi de investiții „Trump Accounts”: copiii vor fi înscriși automat. Cum funcționează sistemul

SUA pregătesc înscrierea automată a copiilor în „Trump Accounts”,unul dintre cele mai importante fonduri de investiții americane pentru minori din mandatul lui Donald Trump, începând de la 1 octombrie. Trezoreria SUA estimează că numărul beneficiarilor ar putea urca de la 7-8 milioane la aproximativ 70 de milioane, după schimbarea sistemului.

Administrația americană pregătește o extindere masivă a programului „Trump Accounts”, conturile de investiții destinate copiilor, prin trecerea de la înscrierea voluntară la cea automată, potrivit The Hill.

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Departamentul Trezoreriei intenționează să introducă noul mecanism începând cu 1 octombrie, potrivit unor reglementări temporare publicate marți. Schimbarea ar putea duce la crearea a peste 60 de milioane de conturi suplimentare în 2026, iar ulterior aproximativ două milioane de copii ar putea fi înscriși anual.

În prezent, între 7 și 8 milioane de copii americani sunt înscriși în program. Autoritățile estimează însă că numărul beneficiarilor ar putea ajunge rapid la aproximativ 70 de milioane.

„Anticipăm că într-o lună vom avea 70 de milioane, pentru că vom trece la înscrierea automată”, a declarat Scott Bessent, secretarul Trezoreriei SUA, pe 15 septembrie, în timpul unei audieri în Comisia pentru Servicii Financiare a Camerei Reprezentanților.

Cum funcționează „Trump Accounts”

Lansate pe 4 iulie, „Trump Accounts” sunt conturi de investiții cu impozitare amânată create pentru copii.

Astfel, pentru copiii născuți între 2025 și 2028, Trezoreria Statelor Unite depune o singură contribuție de 1.000 de dolari în cont. În anumite condiții, familiile pot beneficia și de contribuții suplimentare.

Până acum, părinții trebuiau să solicite explicit participarea la program, fie prin depunerea formularului 4547 al IRS împreună cu declarația fiscală, fie prin intermediul platformei dedicate Trump Accounts.

Sistemul bazat pe înscriere voluntară nu a atras însă toate familiile eligibile. Un raport al organizației nonprofit Commonwealth arată că numai 5% dintre familiile cu venituri mici și medii analizate, definite drept gospodării cu venituri anuale de până la 80.000 de dolari, au deschis un asemenea cont.

Administrația pentru Securitate Socială anunțase anterior că lucrează și la o procedură prin care nou-născuții să poată fi înscriși încă din spital, simultan cu solicitarea numărului de securitate socială în cadrul înregistrării nașterii.

„Ar ajunge cu siguranță la marea majoritate a părinților și copiilor”, a declarat Madeline Brown, senior policy associate la Urban Institute, referindu-se la înscrierea automată.

Brown avertizează însă că simpla deschidere a conturilor nu va fi suficientă. Autoritățile vor trebui să se asigure că familiile înțeleg mecanismul și știu cum îl pot utiliza.

Provocarea pentru IRS

Înscrierea automată ar putea avea un impact deosebit asupra familiilor cu venituri reduse, care întâmpină adesea dificultăți în accesarea facilităților fiscale și a programelor guvernamentale.

Omeed Firouzi, profesor și director al clinicii pentru contribuabili cu venituri mici de la Temple University Beasley School of Law, consideră că automatizarea ar putea elimina o parte dintre barierele administrative care împiedică aceste gospodării să beneficieze de program.

Rămâne însă problema capacității IRS de a gestiona o extindere atât de rapidă, în contextul reducerilor recente de finanțare, resurse și personal. Firouzi consideră că o colaborare între IRS și Administrația pentru Securitate Socială ar putea simplifica implementarea.

Trezoreria a anunțat în iulie că Frank Bisignano, director executiv al IRS și comisar al Administrației pentru Securitate Socială, va coordona extinderea „Trump Accounts”.

IRS l-a desemnat și pe Joseph Velli, fost director la Bank of New York și Convergex Group, drept consilier principal al lui Bisignano pentru implementarea și dezvoltarea programului.