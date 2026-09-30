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Un lider PNL îi cere demisia lui Bolojan dacă guvernul Mureșan pică la vot: Trebuie să plece și de la guvern și de la partid/A compromis toată credibilitatea pe care o mai avea acest partid

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România așteaptă azi șansa unui nou guvern, odată cu votul care va fi acordat formulei de guvernare propuse de Siegfried Mureșan. Criza politică se resimte și în sânul partidelor, unul dintre cele mai afectate fiind PNL. Dacă guvernul Mureșan nu va trece de validarea în Parlament, președintele formațiunii liberale ar trebui să facă un gest de onoare, pentru a nu periclita și mai mult credibilitatea acesteia, a declarat Alin Tișe, președintele CJ Cluj și unul dintre liderii PNL, în emisiunea Ai Aflat! Urmăriți emisiunea integrală pe Youtube.

Moderatorul emisiunii, jurnalistul Ionuț Cristache, a lansat un dialog pe tema ce ar trebui să schimbe în PNL, dacă pică guvernul Mureșan, așa cum se anticipează.

Decontul lui Bolojan

Politicianul liberal apreciază că președintele partidului, Ilie Bolojan, ar trebui să deconteze la nivel personal, căci a făcut o propunere care n-a avut nicio șansă. De altfel, Tișe l-a mai acuzat pe premierul interimar că a capturat partidul și l-a făcut cadou USR. 

Da, în opinia mea, primul lucru pe care trebuie să-l facă dânsul, dacă mâine cade (guvernul Mureșan), ar trebui să demisioneze din funcția de prim-ministru, odată cu întreg guvernul. Și să dea o șansă, în regim de urgență, să se creeze un nou guvern, să se învestească un nou guvern, a afirmat Alin Tișe în studioul Gândul.

Cine ar putea salva PNL

Chestionat de Ionuț Cristache cine ar putea să conducă guvernul, dacă demisionează premierul interimar, șeful CJ Cluj a explicat că este nevoie de un politician care să nu mai saboteze partidul și să îl repună pe linia de plutire, cea conservatoarw. 

Un alt membru al guvernului. El poate să conducă. Cineva care să nu mai saboteze crearea unui nou guvern. Al doilea lucru, să demisioneze din funcția de președinte al PNL. Pentru că prin această modalitate, spun eu greșită, prin care a condus partidul și guvernul, practic a compromis toată credibilitatea pe care o mai avea acest partid. De partid național, liberal, conservator.

Fără partidulețe

Un partid care trebuie să revină la calea lui dreaptă. Soluția nu este, în opinia mea, de a se rupe partidul în nu știu câte bucățele, platforme, tabere, partidulețe mai mici. Că și așa e un partid mic, de 12%,cu o redistribuire are 14%. Și cu toate aceste 14%, iată că guvernăm România”.

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