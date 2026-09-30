Wizz Air taie două rute de la Iași. Biletele de avion s-ar putea scumpi în această iarnă

Wizz Air își restrânge operațiunile de pe Aeroportul Internațional Iași și renunță, din această toamnă, la două destinații. Zborurile spre Istanbul și Praga dispar din program, iar compania estimează că, în următoarele 12 luni, capacitatea sa la Iași va scădea cu aproximativ 18%.

József Váradi, CEO și cofondator Wizz Air, susține însă că retragerea este ”în mare parte temporară” și explică decizia prin scumpirea combustibilului și schimbarea fluxurilor de pasageri din regiune. Ultima cursă disponibilă în sistemul de rezervări către Istanbul este programată pentru 21 octombrie, iar cea către Praga pentru 24 octombrie.

Decizia face parte dintr-un proces mai amplu de ajustare a capacității companiei. Dacă în urmă cu un an baza Wizz Air de la Iași avea cinci aeronave, în prezent operează cu patru.

”Da, închidem aceste rute pentru că trebuie să consolidăm capacitatea. Fiecare companie aeriană își consolidează capacitatea. Dar, odată ce industria va depăși această situație de criză, ar trebui să vă așteptați să apară mult mai multe destinații noi, așa cum s-a întâmplat și în trecut”, a declarat József Váradi într-un interviu pentru Ziarul de Iași.

Wizz Air estimează o scădere de 18% la Iași

Pentru următoarele 12 luni, Wizz Air nu anticipează modificări majore la nivelul întregii piețe din România. Situația de la Iași va fi însă diferită. ”Iașul va fi într-o oarecare măsură în scădere. Ne așteptăm la o scădere de aproximativ 18% a capacității în Iași. Acest lucru este în mare parte temporar. Odată ce acești factori externi încep să se îmbunătățească, vom reveni pentru a completa capacitatea pe care o retragem acum”, a mai spus CEO-ul companiei.

Unul dintre principalii factori invocați este prețul combustibilului. ”Acest șoc al prețului combustibilului pentru industrie este unul semnificativ”, afirmă Váradi, explicând că operatorii aerieni sunt obligați să își reanalizeze atât capacitatea, cât și rentabilitatea anumitor rute.

O altă explicație ține de repoziționarea traficului regional. În perioada în care Wizz Air nu opera către Chișinău, o parte dintre pasagerii din Republica Moldova s-au orientat către Iași. Revenirea operațiunilor de pe aeroportul moldovean a inversat însă această tendință.

”Să nu uităm că a existat o perioadă în care nu operam către Moldova, către Chișinău, iar practic am mutat traficul către Iași. Acum Moldova a revenit în circuit, astfel că acel trafic s-a mutat înapoi la Chișinău”, a explicat Váradi.

Biletele de avion s-ar putea scumpi în această iarnă

Reducerea capacității nu este însă singura veste importantă pentru pasageri. Creșterea costurilor cu combustibilul s-ar putea reflecta și în prețul biletelor.

”Atunci când ai mai multe costuri de absorbit ca industrie, va trebui să crești tarifele, pentru că, altfel, pur și simplu nu are sens din punct de vedere financiar”, a avertizat Váradi.

Scumpirile nu se vor vedea neapărat imediat, însă CEO-ul Wizz Air spune că pasagerii ar trebui să se aștepte la tarife mai mari, în special în perioada de iarnă.

Váradi arată că prețurile biletelor de avion au crescut până acum într-un ritm mai lent decât prețurile din alte sectoare, însă presiunea suplimentară provocată de combustibil ar putea schimba situația.

Wizz Air ar putea reveni la Iași cu mai multe curse

Váradi a mai spus că lucrurile se pot schimba și că Wizz Air va urmări în continuare cum evoluează cererea de la Iași, chiar dacă acum reduce numărul de avioane și renunță la unele rute. Dacă prețul combustibilului va scădea, iar situația geopolitică se va îmbunătăți, Váradi arată că Wizz Air ar putea aduce înapoi avioanele retrase acum și chiar să aibă mai multe aeronave la Iași decât în prezent.

”Asta ne va aduce înapoi la Iași cu mai multă forță, cu mai multă putere, cu mai multă capacitate, mai multe aeronave și mai multe rute”, susține șeful Wizz Air.