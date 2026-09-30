Liderul UDMR, Kelemen Hunor, afirmă, chiar în ziua votului pentru guvernul Mureșan, că președintele Nicușor Dan va face o nouă desemnare, în mai puțin de trei luni

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a declarat miercuri 30 septembrie, la RFI România, chiar în ziua votului de învestitură pentru guvernul Mureșan, că președintele Nicușor Dan va face, rapid, o nouă desemnare dacă noul Executiv nu va întruni o majoritate în Parlament. Formațiunea lui Hunor și-a exprimat sprijinul față de Siegfried Mureșan, alături de PNL și USR.

Întrebat ce se va întâmpla pe scena politică, dacă guvernul Mureșan nu va fi învestit, Kelemen Hunor a declarat că președintele Nicușor Dan va face o nouă desemnare, după consultări cu partidele. Potrivit liderului UDMR, următoarea desemnare va avea loc în mai puțin de trei luni: „nu vom sta trei luni fără desemnare, trebuie să se întâmple repede„, a subliniat Mureșan.

Sondaj Gândul Ar trebui ca PSD să voteze Guvernul Siegfried Mureșan? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

„Dacă acest Guvern nu trece, președintele va convoca niște consultări. Sunt convins că va merge pe Constituție și în urma consultărilor, va face o nouă desemnare. Nu știu când se va întâmpla, dar nu vom sta trei luni de zile fără desemnare, eu cred că se va întâmpla relativ repede, trebuie să se întâmple relativ repede”, a declarat Kelemen Hunor.

Hunor recunoaște că Siegfried Mureșan nu are destule voturi pentru a fi învestit

Liderul UDMR a confirmat marți că Siegfried Mureșan nu poate miza pe suficiente voturi în Parlament pentru învestirea Guvernului său

. „Șansele să treacă Guvernul Mureșan nu sunt mari. Astăzi nu există 233 voturi câte ar fi necesar, dar poate până mâine (n.red. miercuri) unii vor considera că țara este mai importantă”, a declarat Kelemen pentru Antena3 CNN.

Kelemen Hunor a decis ca UDMR să voteze guvernul Mureșan

Amintim că în urmă cu o săptămână, Hunor a reafirmat susţinerea UDMR-ului pentru Siegfried Mureșan, propus de PNL și USR. Liderul UDMR a exclus o variantă de guvern cu AUR.

„Astăzi, în urma discuţiilor la noi în UDMR, am ajuns la concluzia că mergem şi ne asumăm acest vot”, a anunțat Kelemen la postul Euronews.

Guvernul Siegfried Mureșan are nevoie de 233 de voturi

Guvernul propus de Siegfried Mureșan ajunge miercuri, 30 septembrie, în fața Parlamentului pentru votul de învestitură. Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului începe la ora 13:00, iar Cabinetul are nevoie de minimum 233 de voturi pentru a primi încrederea Legislativului.

VIDEO: RFI România