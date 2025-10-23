Nicușor Dan, întrebat dacă ne pregătim pentru un eventual război: „Noi avem un război hibrid de aproximativ 10 ani”

Făcând o comparație cu noul Șef al Statului Major Francez, care spune că trebuie să ne pregătim pentru o confruntare cu Rusia, Nicușor Dan este întrebat ce face el în acest sens, având în vedere că pregătește Strategia de Apărare a Țării:

„Da, noi avem un război hibrid de cel puțin 10 ani în estimarea mea. Avem provocări pe care le vedem pe toată frontiera estică a Uniunii. Deci nu e o noutate că trebuie să ne pregătim pentru … trebuie să ne echipăm pentru a descuraja Rusia să se gândească la un atac asupra Europei. Deci, pentru moment, mesajul meu este ca oamenii să stea calmi, pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia și că, dacă ne pregătim, nu există acest pericol” , spune Șeful Statului.

În comparație este vorba despre declarația generalului Fabien Mandon, care a spus că Franța trebuie să se pregătească de o confruntare armată cu Rusia în următorii 3-4 ani.

Șeful statului spune că oamenii trebuie să ”stea calmi”, ”pentru că suntem mult mai puternici economic decât Rusia” – fără să explice la cine se referă în ceea ce privește puterea economică, dacă este vorba despre Uniunea Europeană sau … România.

RECOMANDAREA AUTORULUI

