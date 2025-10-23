Nicușor Dan anunță că UE vrea să doneze și mai mulți bani Ucrainei. Planul este ca UE să ia împrumuturi pe care să le garanteze cu activele Rusiei

Nicușor Dan a anunțat, joi, că UE vrea să doneze și mai mulți bani Ucrainei. Planul este ca Uniunea să ia împrumuturi pe care să le garanteze cu fondurile înghețate ale Rusiei, a explicat președintele României.

„Urmează o discuție pe Ucraina. E o discuție despre cum se pot folosi, de unde mai găsim bani pentru Ucraina și e o discuție pe fondurile înghețate ale Rusiei, în ce măsură ele pot garanta niște împrumuturi care să meargă către Ucraina pentru a nu mai afecta bugetul european și bugetul statelor membre„, a spus Nicușor Dan.

În ceea ce privește sprijinul pentru Ucraina, Nicuşor Dan a explicat că:

”Varianta principală este cea cu activele îngheţate ale Rusiei şi, până la bugetul Uniunii din 2028, să existe doar o garanţie a statelor membre pentru banii aceştia”.

Liderii europeni vor discuta şi despre al 19-lea pachet de măsuri luate împotriva Rusiei.

”Fiecare din pachetele de sancţiuni a afectat ecomomic Rusia şi, probabil, faptul că se va adopta pachetul 19 este un lucru bun”, a mai afirmat Nicuşor Dan.

RECOMANDAREA AUTORULUI: