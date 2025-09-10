Nicușor Dan își contrazice propriile declarații. „Nu am imaginea clară pentru ce s-a întâmplat” cu ANULAREA alegerilor / Ce spunea în decembrie 2024

Nicușor Dan spune că nu are o „imagine clară” asupra anulării alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024. Președintele își contrazice, astfel, propria declarație referitoare la decizia CCR, făcută în decembrie.

Șeful statului spune că mai are nevoie de timp, pentru că sunt anchete în derulare. Dar, promită să iasă public într-un „termen rezonabil”.

„Nu pot să spun că am imaginea clară pentru ce s-a întâmplat în noiembrie. Mai este nevoie de timp. Într-un termen rezonabil o să ies public, așa cum am promis, ca să facem o imagine a evenimentului noiembrie, inclusă în perspectiva generală a războiului hibrid al Rusiei în Europa”, declară el, într-un interviu la TVR.

Nicușor Dan, primarul general al Capitalei atunci, spunea că decizia Curții de anulare a scrutinului prezidențial a fost una „corectă”.

„Astăzi a fost o zi bună pentru democrație. Cred că decizia CCR cu privire la alegerile prezidențiale este corectă”, a subliniat Nicușor Dan într-o postare pe Facebook, pe 6 decembrie.

RECOMANDAREA AUTORULUI: