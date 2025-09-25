Nicușor Dan merge la Timișoara pentru Cities Summit. Primari și ambasadori din 15 țări se adună în capitala Banatului

Timișoara devine la final de septembrie centrul unei întâlniri europene de amploare. Pe 30 septembrie, orașul va găzdui Cities Summit, un eveniment care adună la aceeași masă primari, ambasadori, politicieni și oficiali din nu mai puțin de 15 țări.

Invitatul cel mai așteptat este președintele României, Nicușor Dan, a cărui prezență a fost confirmată oficial de organizatori. Anunțul a venit însă, mai întâi, chiar de la primarul Dominic Fritz, care a dezvăluit informația în fața publicului, la gala de deschidere a Zilelor Culturale Maghiare.

Fritz: „Un invitat special, cu leg ătură la mobilizarea din alegeri”

„La Timișoara vor veni primari din Budapesta, Zagreb, Sofia și multe alte orașe din Europa, să celebreze rolul orașelor în dezvoltarea comunităților. O să avem și un invitat special, marți, abia aștept să-i arăt orașul. Și acest invitat special are ceva legătură cu mobilizarea de care vorbeam la alegeri”, a spus Dominic Fritz, lăsând să planeze puțin mister în jurul prezenței șefului statului.

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Timișoara, prin Visit Timișoara, și are două componente distincte:

un summit cu ușile închise, dedicat primarilor din Uniunea European ă și din țările candidate,

o conferință publică, deschisă societății civile și timișorenilor.

La masa rotundă a liderilor locali se vor discuta subiecte precum: extinderea Uniunii Europene, securitatea continentală, Green Deal-ul european și finanțarea directă a orașelor. Finalul evenimentului va aduce și o declarație comună semnată de primarii prezenți, prin care va fi reafirmat rolul orașelor în procesul de integrare europeană.

Capitala Banatului, gazdă pentru primari din Sofia, Budapesta sau Lviv

Printre paricipanții la eveniment se numără:

Vassil Terziev (primarul Sofiei),

Gergely Kar ácsony (Budapesta),

Tomislav Toma šević (Zagreb),

Andriy Sadovyi ( Lviv ),

Roman Klichuk (Cernăuți),

Nicolae Dandiș (Cahul),

Edili din Muntenegru, Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia sau Germania.

Turcia: primarii sectoarelor Kadık öy și Beyoğlu din Istanbul, Mesut K öseda ğı și İnan G üney .

Foto: Alexandru Dobre/ Mediafax