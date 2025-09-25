Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan merge la Timișoara pentru Cities Summit. Primari și ambasadori din 15 țări se adună în capitala Banatului

Nicușor Dan merge la Timișoara pentru Cities Summit. Primari și ambasadori din 15 țări se adună în capitala Banatului

25 sept. 2025, 15:51, Știri politice
Nicușor Dan merge la Timișoara pentru Cities Summit. Primari și ambasadori din 15 țări se adună în capitala Banatului

Timișoara devine la final de septembrie centrul unei întâlniri europene de amploare. Pe 30 septembrie, orașul va găzdui Cities Summit, un eveniment care adună la aceeași masă primari, ambasadori, politicieni și oficiali din nu mai puțin de 15 țări.

Invitatul cel mai așteptat este președintele României, Nicușor Dan, a cărui prezență a fost confirmată oficial de organizatori. Anunțul a venit însă, mai întâi, chiar de la primarul Dominic Fritz, care a dezvăluit informația în fața publicului, la gala de deschidere a Zilelor Culturale Maghiare.

Fritz: „Un invitat special, cu legătură la mobilizarea din alegeri”

„La Timișoara vor veni primari din Budapesta, Zagreb, Sofia și multe alte orașe din Europa, să celebreze rolul orașelor în dezvoltarea comunităților. O să avem și un invitat special, marți, abia aștept să-i arăt orașul. Și acest invitat special are ceva legătură cu mobilizarea de care vorbeam la alegeri”, a spus Dominic Fritz, lăsând să planeze puțin mister în jurul prezenței șefului statului.

Evenimentul este organizat de Primăria Municipiului Timișoara, prin Visit Timișoara, și are două componente distincte:

  • un summit cu ușile închise, dedicat primarilor din Uniunea Europeană și din țările candidate,
  • o conferință publică, deschisă societății civile și timișorenilor.

La masa rotundă a liderilor locali se vor discuta subiecte precum: extinderea Uniunii Europene, securitatea continentală, Green Deal-ul european și finanțarea directă a orașelor. Finalul evenimentului va aduce și o declarație comună semnată de primarii prezenți, prin care va fi reafirmat rolul orașelor în procesul de integrare europeană.

Capitala Banatului, gazdă pentru primari din Sofia, Budapesta sau Lviv

Printre paricipanții la eveniment se numără:

  • Vassil Terziev (primarul Sofiei),
  • Gergely Karácsony (Budapesta),
  • Tomislav Tomašević (Zagreb),
  • Andriy Sadovyi (Lviv),
  • Roman Klichuk (Cernăuți),
  • Nicolae Dandiș (Cahul),
  • Edili din Muntenegru, Croația, Bosnia și Herțegovina, Serbia sau Germania.
  • Turcia: primarii sectoarelor Kadıköy și Beyoğlu din Istanbul, Mesut Kösedağı și İnan Güney.

Foto: Alexandru Dobre/ Mediafax

Citește și

EXCLUSIV „Actorul” Miruță, mereu gata de filmare. Ministrul Economiei are mereu o lavalieră în piept și o cameră după el. Joacă în tot felul de scenete pentru rețelele sociale și pare preocupat mai degrabă de imagine decât de rezolvarea problemelor
16:14
„Actorul” Miruță, mereu gata de filmare. Ministrul Economiei are mereu o lavalieră în piept și o cameră după el. Joacă în tot felul de scenete pentru rețelele sociale și pare preocupat mai degrabă de imagine decât de rezolvarea problemelor
EXTERNE Maia Sandu, după extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în CĂTUȘE: Până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției
16:03
Maia Sandu, după extrădarea lui Vladimir Plahotniuc în CĂTUȘE: Până și infractorii care păreau invincibili ajung în fața justiției
ULTIMA ORĂ Este OFICIAL. Anunțul guvernului pentru români, privind plafonarea la alimentele de bază / LISTA produselor cu adaosul plafonat până în martie 2026
14:44
Este OFICIAL. Anunțul guvernului pentru români, privind plafonarea la alimentele de bază / LISTA produselor cu adaosul plafonat până în martie 2026
EXTERNE Zelenski amenință că nu va ezita să folosească rachete cu raza lungă de acțiune pentru a ataca MOSCOVA
14:34
Zelenski amenință că nu va ezita să folosească rachete cu raza lungă de acțiune pentru a ataca MOSCOVA
EXTERNE Financial Times: Trump le-a promis liderilor arabi și musulmani că nu va permite Israelului să ANEXEZE Cisiordania
13:51
Financial Times: Trump le-a promis liderilor arabi și musulmani că nu va permite Israelului să ANEXEZE Cisiordania
EXTERNE Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy, găsit VINOVAT de asociere la un grup infracțional
12:22
Fostul președinte al Franței Nicolas Sarkozy, găsit VINOVAT de asociere la un grup infracțional
Mediafax
Guvernul extinde plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni
Digi24
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va proteja. Și americanii să țină cont de asta”
Cancan.ro
Motivul pentru care Raluca Bădulescu a fost eliminată de la Asia Express. Ce s-a întâmplat, de fapt, la Antena 1
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Claudia Cardinale, dincolo de mitul frumuseții. Povestea dureroasă: violul care i-a schimbat viața. 10 lucruri surprinzătoare
Mediafax
Viitorul Republicii Moldova stă pe buletinul de vot: O alegere de generație / Ce s-ar întâmpla dacă Moldova s-ar întoarce spre Rusia?
Click
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Pavel Petruț a ajuns pe 9 septembrie 2025 la spital, cu o afecțiune banală. La o săptămână, bărbatul a murit: ce i-a adus sfârșitul, de fapt
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
observatornews.ro
SURSE: Deficitul a ajuns la 10%. MApN a rămas fără bani de pensii şi salarii. Guvernul face 2 rectificări
StirileKanalD
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
KanalD
Alertă pe un mare aeroport european! Mai multe drone neidentificate au survolat spațiul aerian
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
Descopera.ro
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Capital.ro
Ora de iarnă 2025. Pe ce dată dăm ceasurile cu o oră înapoi. Ora 4:00 devine ora 3:00
Evz.ro
Temu îți vinde datele către agenții de publicitate. Avocat: Chinezii forțează lucrurile
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Stirile Kanal D
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Kfetele
Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este în comă! Ce a dus la internarea sa de urgență în spital?
RadioImpuls
A ținut cadavrul propriei fiice în casă timp de 20 de ani. După două decenii de tăcere şi aparenţe înşelătoare, femeia de 75 de ani A RECUNOSCUT. Corpul fetei sale a fost găsit în congelator de anchetatori. Ce le-a declarat polițiștilor e HALUCINANT
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
DIVERTIS aduce din nou râsul pe scenă: „Anatomia comediei” revine la ARCUB Gabroveni!
ULTIMA ORĂ Ministerul Educației și-a adus aminte să premieze excelența. PROIECT – Elevii de ZECE ai României ar putea fi recompensați cu bani / Care sunt sumele
18:05
Ministerul Educației și-a adus aminte să premieze excelența. PROIECT – Elevii de ZECE ai României ar putea fi recompensați cu bani / Care sunt sumele
ACTUALITATE Ce a pățit un bărbat din Argeș după ce a amenințat cu moartea trei polițiști care au vrut să-l verifice
18:04
Ce a pățit un bărbat din Argeș după ce a amenințat cu moartea trei polițiști care au vrut să-l verifice
ACTUALITATE MAE respinge ideea că România ar fi vizată de zborurile charter din Marea Britanie și menționează că acestea respectă acordurile BILATERALE
17:53
MAE respinge ideea că România ar fi vizată de zborurile charter din Marea Britanie și menționează că acestea respectă acordurile BILATERALE
INFRASTRUCTURĂ Undă verde pentru un nou tronson al Autostrăzii Transilvania. Când vom putea circula direct până la frontiera cu Ungaria
17:36
Undă verde pentru un nou tronson al Autostrăzii Transilvania. Când vom putea circula direct până la frontiera cu Ungaria
VIDEO Sarkozy consideră condamnarea sa un caz „de o gravitate extremă” /Marine Le Pen denunță ÎNCĂLCAREA principiilor statului de drept
17:30
Sarkozy consideră condamnarea sa un caz „de o gravitate extremă” /Marine Le Pen denunță ÎNCĂLCAREA principiilor statului de drept
ACTUALITATE Nicușor Dan, mesaj de CONDOLEANȚE după moartea Preafericitului Lucian Cardinal Mureșan: „Dumnezeu să-i așeze moștenirea spirituală la loc de cinste”
17:23
Nicușor Dan, mesaj de CONDOLEANȚE după moartea Preafericitului Lucian Cardinal Mureșan: „Dumnezeu să-i așeze moștenirea spirituală la loc de cinste”