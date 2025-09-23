Prima pagină » Știri politice » Nicușor Dan i-a chemat pe liderii coaliției la Cotroceni să le transmită că, în cazul în care decizia de mâine de la CCR va fi defavorabilă reformei legii magistraților, Bolojan să NU demisioneze

Nicușor Dan i-a chemat pe liderii coaliției la Cotroceni să le transmită că, în cazul în care decizia de mâine de la CCR va fi defavorabilă reformei legii magistraților, Bolojan să NU demisioneze

23 sept. 2025, 12:12, Știri politice
Nicușor Dan i-a chemat pe liderii coaliției la Cotroceni să le transmită că, în cazul în care decizia de mâine de la CCR va fi defavorabilă reformei legii magistraților, Bolojan să NU demisioneze

În încercarea de a atenua tensiunile din coaliție, Nicușor Dan i-a convocat azi pe liderii din coaliția de guvernământ la Cotroceni. Surse apropiate de președinție au declarat pentru Gândul că îngrijorarea lui Nicușor Dan vizează anunțul premierului Ilie Bolojan de acum câteva săptămâni că va demisiona dacă legea magistraților pică la CCR.

UPDATE, ora 13.50:

Ședința de la Cotroceni s-a încheiat. Detalii AICI

Știrea inițială

Acesta le-a spus că, în cazul în care CCR va decide mâine neconstituționalitatea modificărilor aduse de Guvern, Bolojan să nu plece pentru că asta ar însemna aruncarea țării în haos. Printre alte subiecte de pe agenda discuției mai este și Reforma Administrației, un alt element de tensiuni în coaliție, care a generat amenințări cu demisia sau chiar cu demiterea. Ședința de la Cotroceni este în plină desfășurare.

