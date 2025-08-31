Prima pagină » Știri politice » Președintele Nicușor Dan, o nouă VIZITĂ în Republica Moldova. De această dată în format oficial

Olga Borșcevschi
31 aug. 2025, 07:30, Știri politice
Președintele Nicușor Dan merge duminică în Republica Moldova, cu ocazia Zilei Limbii Române. El va fi primit de către preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reşedinţa de Stat şi va participa la Evenimentul „Marea Dictare Naţională”, din Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău.

Potrivit Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan va fi primit dimineața de Maia Sandu la reședința de stat.

De la ora 10.00, Nicușor Dan va participa la evenimentul „Marea Dictare Națională” din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, unde șeful statului va susține un discurs.

La 11:15, preşedintele va depune flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Străşeni iar la 11:45 va participa la concertul dedicat Zilei Limbii Române, la Casa de Cultură din Străşeni.

Republica Moldova a fost țara în care Nicușor Dan a făcut prima vizită externă, de la preluarea mandatului de șef al statului.

Aceasta este cea de-a treia vizită a lui Nicușor Dan în Republica Moldova de la preluarea mandatului, după cea oficială de pe 10 iunie și cea privată de pe 8 august.

