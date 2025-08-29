Preşedintele Nicuşor Dan efectuează, duminică, o vizită în Republica Moldova, cu prilejul Zilei Limbii Române. El va fi primit de către preşedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Reşedinţa de Stat şi va participa la Evenimentul „Marea Dictare Naţională”, din Piaţa Marii Adunări Naţionale din Chişinău.

Potrivit Administrației Prezidențiale, Nicușor Dan va fi primit dimineața de Maia Sandu la reședința de stat.

De la ora 10.00, Nicușor Dan va participa la evenimentul „Marea Dictare Națională” din Piața Marii Adunări Naționale din Chișinău, unde șeful statului va susține un discurs.

De la ora 11.15, Nicușor Dan va depune flori la bustul poetului Mihai Eminescu din municipiul Strășeni, iar apoi va participa la concertul dedicat Zilei Limbii Române de la Casa de Cultură din Strășeni.

Republica Moldova a fost țara în care Nicușor Dan a făcut prima vizită externă, de la preluarea mandatului de șef al statului.

Foto: Facebook / Maia Sandu

