Nicușor Dan e în misiune de promovare turistică peste Prut: „Să dau un  mesaj că avem și noi frumusețile noastre și oamenii să le vadă și pe astea”

Întrebat de ce a ales să petreacă vacanța în Republica Moldova și România, alături de familie, președintele Nicușor Dan a răspuns că vrea să dea un semnal că și țara pe care o conduce, cât și cea vecină, au frumusețile lor, care merită vizitate.

Președintele Nicușor Dan a fost prezent în două localități din republica Moldova, alături de familie. Întrebat care a fost motivul pentru care a făcut această alegere, Nicușor Dan a răspuns:

„Am ales să fac vacanța în România și Republica Moldova ca să dau un mesaj că avem și noi frumusețile noastre și oamenii să le vadă și pe astea, nu numai în străinătate”, a declarat președintele ziariștilor de peste Prut.

Acesta a mai spus că va mai sta câteva zile în țara vecină, unde va întreprinde „activități publice și private”, despre care vom afla într-un viitor apropiat.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Nicușor Dan a participat la Festivalul Zemii din Republica Moldova. Maia Sandu: A fost foarte ușor de convins

Nicușor Dan, plimbare în natură cu familia: „Copiii au fost cei mai încântați/ Bună ziua, lebădă”