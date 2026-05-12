CTP: „Fără anticipate nu cred că se poate merge mai departe, chiar dacă în aceste alegeri se va alege praful”

Cristian Tudor Popescu a susținut, într-o postare pe Facebook, care este „singura soluție pentru a spera să oprim eșuarea statului român”. Jurnalistul susține că cea mai realistă variantă pentru stabilizarea țării ar fi formarea unui guvern minoritar condus de Ilie Bolojan.

El pornește de la ideea că fostele partide din coaliție au deja un acord asupra unor obiective importante, precum îndeplinirea jaloanelor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și continuarea programelor de înarmare. Acest aspect ar permite susținerea în Parlament a unui astfel de executiv.

„Se poate încheia o înțelegere între partide pentru alegeri anticipate”

În același timp, el sugerează că ar putea fi mențină o astfel de formulă, până la organizarea unor alegeri anticipate în toamnă.

„Alegerea prafului

Singura soluție pentru a spera să oprim eșuarea statului român: guvern minoritar condus de Ilie Bolojan. După cum a declarat președintele Dan, există un acord al partidelor din fosta coaliție asupra realizării jaloanelor din PNRR până la 31 august, și avansarea în înarmarea României pe baza creditului european SAFE. Deci, guvernul Bolojan minoritar poate fi sprijinit din parlament pe aceste obiective.

Totodată, se poate încheia o înțelegere între partide pentru alegeri anticipate, care, tehnic vorbind, nu se pot desfășura înainte de toamnă. Fără anticipate nu cred că se poate merge mai departe, chiar dacă în aceste alegeri se va alege praful”, a notat Cristian Tudor Popescu pe Facebook.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Facebook; Mediafax Foto