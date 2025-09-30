Nicușor Dan oferă un orizont de timp foarte clar de integrare a Moldovei in UE: un termen de 3 ani e foarte realist, cu tot cu Transnistria

De la București președintele Nicușor Dan oferă un termen pentru momentul în care Republicii Moldova la Uniunea European. Acesta consideră că, după câștigarea forțelor pro-europene, la Chișinău, va continua procesul început în vederea aderării.

Președintele României crede că Moldova va deveni membru al Uniunii în „trei ani”. Acesta acuză Federația rusă că a dirijat „cantități de bani” cu scopul de a „direcționa politica Moldovei.

Au fost niște alegeri esențiale prin prisma a ceea ce s-ar fi putut întâmpla dacă ar fi câștigat forțele pro-ruse. Văzând tot ce a dirijat Rusia, cantitățile de bani care s-au dirijat către Moldova, toate eforturile logistice, nu au fost făcute pentru o mândrie regională. Ci aveau un țel de a direcționa într-un anume fel politica Republicii Moldova. Așa, după această victorie a forțelor pro-europene, care a fost incontestabilă, o să urmeze ceea ce s-a început deja, un proces de integrare europeană, pentru care eu sunt extrem de optimist. un termen de trei ani este foarte realist pentru asta, spune el, la Euronews.

În opinia lui Nicușor Dan, Republica Moldova poate deveni memru UE cu tot cu Transnistria, în contextul în care Maia Sandu afirma luni că aderarea poate fi făcută „în doi pași”.

„Eu cred că poate fi făcut cu tot cu Transnistria, cu statutul de .. așa cum Găgăuzia are un statut de relativă autonomie în cadrul Republicii Moldova, așa poate avea și Transnistria, regimul acesta”, mai spune el.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI: