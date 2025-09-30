Prima pagină » Actualitate » Ședință de Guvern EXTRAORDINARĂ. Executivul Bolojan discută RECTIFICAREA BUGETARĂ. Cine pierde, cine câștigă

Rene Pârșan
30 sept. 2025, 19:37, Actualitate
Ședință de Guvern EXTRAORDINARĂ. Executivul Bolojan discută RECTIFICAREA BUGETARĂ. Cine pierde, cine câștigă

Guvernul se întrunește miercuri în ședință extraordinară pentru proiectul de rectificare bugetară. Ședința este programată, miercuri, de la ora 16.00, informează un comunicat al Guvernului. Potrivit proiectului de ordonanță de urgență cu privire la rectificarea bugetară, pus în transparență, luni, de Ministerul de Finanțe.

Bugetul de stat pe anul 2025 se diminuează la venituri cu suma de 1.812,7 milioane lei, iar la cheltuieli se majorează cu suma de 14.993,0 milioane lei credite de angajament și se majorează cu suma de 23.352,1 milioane lei credite bugetare, iar deficitul se majorează cu suma de 25.164,8 milioane lei.

Ministerele premiate

  • Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale: +20.074,6 milioane lei.
  • Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale: +5.516,0 milioane lei, per sold.
  • Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: +2.473,0 milioane lei per sold.
  • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: + 1.222,1 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea de sume suplimentare pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare (1.896,3 milioane lei) și pentru proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 si din fondul de modernizare (200,0 milioane lei).
  • Ministerul Energiei: +1.198,8 milioane lei per sold.
  • Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului: +416,9 milioane lei, per sold.
  • Autoritatea Electorală Permanentă: +169,0 milioane lei în vederea asigurării fondurilor necesare pentru rambursarea cheltuielilor electorale din campania pentru Președintele României din anul 2025.
  • Ministerul Educației și Cercetării: +140,5 milioane lei per sold, în principal pentru asigurarea implementării proiectelor cu finanțare din PNRR.
  • Serviciul Român de Informații: +92,8 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea de sume suplimentare la cheltuieli de personal (+75,0 milioane lei) și asistență socială (+40,0 milioane lei).
  • Ministerul Justiției: +85,9 milioane lei per sold.
  • Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: +70,0 milioane lei pentru titlul 51 „Transferuri între unități ale administrație publice”.â

Mnistere sacrificate

De unde taie Guvernul bani

  • Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: – 3.246,5 milioane lei, per sold.
  • Ministerul Sănătății: -2.661,2 milioane lei per sold, reprezentând economii identificate, în principal, la cheltuieli cu proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (-1.000,0 milioane lei) și PNRR (-1.400,0 milioane lei) stabilite în funcție stadiul de implementare a acestora.
  • Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: -1.849,2 milioane lei, per sold.
  • Ministerul Finanțelor: -668,3 milioane lei per sold. Se propune alocarea suplimentară de sume la titlul bunuri și servicii (+50,0 milioane lei ) pentru plata serviciilor juridice pentru reprezentarea la curțile internaționale de arbitraj.
  • Ministerul Afacerilor Interne: -164,8 milioane lei per sold.
  • Secretariatul General al Guvernului: -146,0 milioane lei per sold.
  • Serviciul de Telecomunicații Speciale: -127,6 milioane lei per sold.

Rectificarea vine într-un moment în care deficitul bugetar a ajuns deja la 4,54% din PIB (86,36 miliarde lei) după primele opt luni, în creștere față de 4,04% la final de iulie. România are o înțelegere cu Comisia Europeană pentru a încheia anul cu un deficit de 8,4% din PIB, în condițiile în care bugetul a fost construit pe o țintă de 7%. Prin această rectificare, Guvernul încearcă să mențină funcționarea aparatului public și a serviciilor esențiale, dar și să accelereze investițiile din PNRR și programele de dezvoltare locală.

Liderii coaliției de guvernare, de la PSD, PNL, USR, UDMR și Minorități au avut, în cursul dimineții de luni, o ședință finală privind rectificarea bugetară. Ei au convenit ca proiectul să fie publicat în transparență decizională astăzi, iar, ulterior, acesta să fie adoptat într-o ședință de Guvern de miercuri sau joi, conform purtătoarei de cuvânt a Executivului, Ioana Dogioiu.

VIDEO Trump avertizează că vor fi DISPONIBILIZĂRI masive în cazul blocajului instituțional /„Doar din cauza politicienilor din Partidul Democrat”
18:56
Trump avertizează că vor fi DISPONIBILIZĂRI masive în cazul blocajului instituțional /„Doar din cauza politicienilor din Partidul Democrat”
EXTERNE Trump crede că Pentagonul ar trebui să folosească „orașele periculoase ca terenuri de ANTRENAMENT” /Ce spune despre submarinele NUCLEARE repoziționate
18:08
Trump crede că Pentagonul ar trebui să folosească „orașele periculoase ca terenuri de ANTRENAMENT” /Ce spune despre submarinele NUCLEARE repoziționate
POLITICĂ Nicușor Dan ignoră CCR în privința pensiei magistraților: „Decizia CCR e mult exagerată. Există unanimitate că lucrul ăsta trebuie să se întâmple”
17:49
Nicușor Dan ignoră CCR în privința pensiei magistraților: „Decizia CCR e mult exagerată. Există unanimitate că lucrul ăsta trebuie să se întâmple”
POLITICĂ Nicușor Dan CONFIRMĂ că 20% dintre angajații din Administrație vor fi concediați: „Până la următoarele alegeri, ne vom apropia de acest procent”
17:42
Nicușor Dan CONFIRMĂ că 20% dintre angajații din Administrație vor fi concediați: „Până la următoarele alegeri, ne vom apropia de acest procent”