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Ponta dezvăluie că a fost chemat la Cotroceni de Bolojan, care i-ar fi cerut să îl susțină pe Crin Antonescu în campania prezidențială

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Victor Ponta, fostul premier al României, a dezvăluit în cadrul unui podcast că a fost contactat de Ilie Bolojan, în momentul în care acesta era președinte interimar, care l-a chemat la Cotroceni pentru o discuție, moment în care l-ar fi rugat să-l susțină pe Crin Antonescu, fost candidat PNL-PSD, în cursa pentru prezidențiale. În momentul respectiv, Ponta candida la rândul său în cursa pentru Cotroceni.

Ponta: ”M-am văzut cu Bolojan când el era la Cotroceni”

Uite, vreau să fac o destăinuire, apropo de, aici sper că nu se supără Bolojan. M-am văzut cu Bolojan când el era la Cotroceni. Știi de ce a vrut să mă vadă? Să îmi zică el: Domnule, nu vă puteți înțelege cu Crin?

Știi că a apărut după aia toată porcăria aia de la Bălăceanca și nu știu ce, că Bolojan a făcut campanie contra lui Crin. Deci noi doi, eu cu el față în față”, a declarat Victor Ponta.

Întrebat dacă Ilie Bolojan a încercat să îl ajute pe Antonescu, Ponta a declarat că fostul premier al României a fost singurul care a încercat să îl sprijine pe acesta.

„(n.r. Dacă Bolojan a încercat să-l ajute pe Antonescu) )A fost singurul. Și eu atunci i-am și zis: Domne, nu-i normal să mă sune el? Așa a fost. Nu sunt fan Bolojan dintr-un motiv foarte clar și foarte simplu, și am și votat moțiunea de cenzură. Părerea mea că s-a dat pe mâna useriștilor și rău a făcut”, a declarat Victor Ponta.

  • În februarie 2025, Ilie Bolojan a preluat interimar funcția de președinte al României de la Klaus Iohannis, care își încheiase oficial mandatul.
  • Crin Antonescu a fost candidatul comun al coaliției PSD-PNL-UDMR-minorități la alegerile prezidențiale din 2025. Antonescu a strâns un total de 1.979.767 de voturi și s-a calificat pe locul trei, sub Nicușor Dan și George Simion.
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