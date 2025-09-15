Nicușor Dan se vaită că este copleșit de prea „multe măsuri de securitate”. Președintele se plânge că îi este greu să se deplaseze cu „atât de mulți oameni” în jurul său.

Acesta este și motivul pentru care nu știe dacă au crescut prețurile în supermarket. Pentru că nu merge la magazin, din cauza dispozitivului de securitate.

Nicușor Dan a fost întrebat, la Antena 3 CNN, dacă a simțit că s-au scumpit produsele la supermarket. Acesta este răspunsul pe care îl oferă:

„N-am mai fost. Adică, pe stradă am mai mers, dar, sunt așa de multe măsuri de securitate, că mi-e greu să mă deplasez cu așa de mulți oameni într-un supermarket și prefer să, în fine, dacă am nevoie de ceva, să rog. Nu că mi-ar fi mie lene să mă duc, dar ca să nu pun mulți oameni pe drumuri”.

RECOMANDAREA AUTORULUI: