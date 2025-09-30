Nicușor Dan neagă realitatea: „Nu au existat incursiuni în spațiile aeriene ale țărilor NATO…mai puțin în zona Baltică”

Președintele Nicușor Dan a declarat la Euronews, referitor de dronele rusești care au survolat spațiul NATO, că are o abordare „activă”, când vine vorba de drone, însă este „prudent” în ceea ce privește aeronavele cu pilot.

„Dacă e vorba de drone, mai degrabă activă, dacă e vorba de avioane cu pilot, prudentă. Eu cred că ce s-a întâmplat cu dronele care au survolat 12 minute în spațiul baltic a fost o abordare prudentă. Vom doborî drone care vor intra în spațiul aerian. Când e vorba de avioane cu pilot, atunci e mai complicat”, a declarat Nicușor Dan.

„Pe moment, mai puțin cele 12 minute din zona Baltică, nu au existat incursiuni în spațiile aeriene ale țărilor NATO și asta este normalitatea care sunt convins că o să continue”, a mai adăugat Nicușor Dan.

