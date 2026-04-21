Numărul 2 în partidul condus de Sorin Grindeanu, spune, la Digi 24, că e „exclus” ca premierul Ilie Bolojan să mai fie în fruntea Guvernului, după votul PSD de ieri. Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, anunță că joi cei 7 miniștri PSD vor demisiona.

„Consultările de la Cotroceni nu vor avea un rezultat. Joi miștrii PSD se retrag din Guvern (…) În prima etapă ne vom retrage miniștrii din guvern. Suntem dispuși să revenim în guvern, dar nu cu Ilie Bolojan premier. Oricine e mai bun ca Ilie Bolojan”, a spus Manda.

El a adăugat că propunerea PSD pentru varianta de premier este Sorin Grindeanu.

Potrivit surselor Gândul, social-democrații se vor reuni miercuri pentru a face planul de bătaie legat de ieșirea de la guvernare.

AUTORUL RECOMANDĂ: