Ședință la PNL după ce PSD i-a retras sprijinul lui Bolojan. Emil Boc: „PNL este și trebuie să rămână partidul responsabilității în această țară"

Biroul executiv al PNL se întrunește, marți, de la ora 10:00, pentru a lua decizii după ce PSD a votat, luni seară, retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. Liderii social-democrați au votat, în proporție de 97,7%, pentru a-i retrage sprijinul politic, însă nu au adoptat nicio decizie formală.

Documentul discutat în BPN va include mai multe scenarii politice, menite să acopere evoluțiile posibile ale crizei. În centrul rezoluției se află reconfirmarea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan, poziție deja exprimată informal în interiorul partidului în ultimele ore.

UPDATE 10:23: Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, și primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, au ajuns la ședința PNL cu întârziere.

UPDATE 10:05: A început ședința Biroului Politic Național al PNL.

UPDATE 09:45: Emil Boc a sosit la ședință și a declarat că că PNL este și trebuie să rămână partidul responsabil din cadrul Coaliției de guvernare. Oficialul a spus despre guvernul Bolojan că, deși nu este perfect, este cea mai bună soluție pentru ca România să nu aibă mai multe greutăți decât în momentul actual.

„Partidul Național Liberal este și trebuie să rămână partidul responsabilității în această țară, adică trebuie să fie un martur în încăperea asta a Parlamentului și mai ales în cadrul coaliției, care, în condițiile grele interne și internaționale, trebuie să țină țara în picioare. Din acest punct de vedere, fără a spune că guvernul Bolojan este perfect, sunt departe de o asemenea idee, dar este astăzi cea mai bună soluție pentru ca țara să nu intre în alte derapaje și să aibă mai multe greutăți decât oricum există în momentul de față”, a spus Emil Boc.  

Fostul premier a mai declarat că există pârghii constituționale pentru ca Guvenul Bolojan să rămână în continuare în funcție.

„Din punct de vedere constituțional, lucrurile sunt destul de simple. În condițiile în care partenerii de la PSD își mențin opțiunea de a ieși de la guvernare, timp de 45 de zile, premierul Bolojan are posibilitatea să desemeze din rândul membrilor guvernului alții ministri pentru a ocupa portofoliile. După 45 de zile, te duci în fața Parlamentului cu schimbarea compoziției politice, propunând alți membri în locul ministrilor PSD, fie din PNL, fie tehnocrați, fie își asumă politic premierul împreună cu Partidul Național Liberal și cu ceilalți parteneri de guvernare.

Și aici este o chestiune constituțională. Dacă schimbarea compoziției politice este aprobată de Parlament, lucrurile merg mai departe, dacă nu este aprobată de Parlament, acest guvern rămâne în continuare cu puteri depline. În consecință, acest guvern va rămâne în vigoare până când o altă majoritate politică se va consolida în Parlament. Cu alte cuvinte spus în termen popular. Cine dă jos un guvern, trebuie să aibă și posibilitatea să pună unul nou”.

PSD a votat retragerea sprijinului politic premierului Bolojan

PSD a votat retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan. Cei 5.000 de membri PSD au votat online, printr-o aplicaţie. S-au înregistrat 97,7% din voturi în favoarea retragerii sprijinului.

Consultarea internă, denumită „Momentul Adevărului”, a avut loc luni seara, iar liderii PSD în frunte cu Sorin Grindeanu, miniștrii partidului, Lia Olguța Vasilescu au susținut discursuri în care au arătat rezultatele care s-ar datora PSD la guvernare și l-au acuzat pe premierul Bolojan de blocaj și de luarea măsurilor de austeritate în mod unilateral.

Ilie Bolojan: Voi continua să exercit mandatul de premier

Liderul PNL, premierul Ilie Bolojan a avut luni seară prima reacţia după ce social-democraţii au votat să-i retragă sprijinul politic. Șeful Executivului a spus că a luat act de „decizia complet greşită şi iresponsabilă a PSD faţă de România, nu faţă de o persoană”.

Citește și

FLASH NEWS Dominic Fritz acuză PSD că face un „dublu joc” în Parlament: PSD vrea să profite de acest haos politic și încearcă să refacă situația cum era înainte
11:31
Dominic Fritz acuză PSD că face un „dublu joc” în Parlament: PSD vrea să profite de acest haos politic și încearcă să refacă situația cum era înainte
NEWS ALERT Raed Arafat, audiat la Parchetul Militar într-un dosar care vizează achiziția unui elicopter fără plata TVA – SURSE
11:21
Raed Arafat, audiat la Parchetul Militar într-un dosar care vizează achiziția unui elicopter fără plata TVA – SURSE
POLITICĂ Kelemen Hunor pune punctul pe i, în plină criză guvernamentală: „Problema cea mai mare este cum se vor uita creditorii României la țara noastră”
08:10
Kelemen Hunor pune punctul pe i, în plină criză guvernamentală: „Problema cea mai mare este cum se vor uita creditorii României la țara noastră”
POLITICĂ Olguța Vasilescu, despre mitingul pro-Bolojan, organizat de mișcarea #Rezist, în Piața Victoriei: „Sunt nişte oameni care ne-au înjurat tot timpul”
07:35
Olguța Vasilescu, despre mitingul pro-Bolojan, organizat de mișcarea #Rezist, în Piața Victoriei: „Sunt nişte oameni care ne-au înjurat tot timpul”
FLASH NEWS PNL și USR fac front comun în fața PSD. Bolojan: „Vom continua să asigurăm guvernarea” / Fritz: „Rămânem alături de premier în această luptă”. UDMR: „Această coaliție s-a terminat”
23:08
PNL și USR fac front comun în fața PSD. Bolojan: „Vom continua să asigurăm guvernarea” / Fritz: „Rămânem alături de premier în această luptă”. UDMR: „Această coaliție s-a terminat”
FLASH NEWS Fritz, primele declarații după retragerea sprijinului PSD pentru Bolojan: „PSD este o pisică și se vede leu în oglindă”
21:26
Fritz, primele declarații după retragerea sprijinului PSD pentru Bolojan: „PSD este o pisică și se vede leu în oglindă”
Mediafax
Reacții după decizia istorică ÎCCJ pe TVA
Digi24
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la Moscova la ceremoniile de Ziua Victoriei
Cancan.ro
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Mediafax
Șeful antifraudă al UE ia în vizor cheltuielile pentru apărare; „Sunt un magnet pentru infractori”
Click
Oana Roman și fiica ei au luat un virus: „Amândouă bolim de azi-noapte. E ceva prin aer”
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Cancan.ro
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza Striker pentru Salonul Auto de la Paris 2026
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Test de cultură generală. Care animal simte cu dinții?

