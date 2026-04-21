Ședință la PNL după ce PSD i-a retras sprijinul lui Bolojan. Emil Boc: „PNL este și trebuie să rămână partidul responsabilității în această țară”

Biroul executiv al PNL se întrunește, marți, de la ora 10:00, pentru a lua decizii după ce PSD a votat, luni seară, retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan. Liderii social-democrați au votat, în proporție de 97,7%, pentru a-i retrage sprijinul politic, însă nu au adoptat nicio decizie formală.

Documentul discutat în BPN va include mai multe scenarii politice, menite să acopere evoluțiile posibile ale crizei. În centrul rezoluției se află reconfirmarea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan, poziție deja exprimată informal în interiorul partidului în ultimele ore.

UPDATE 10:23: Europarlamentarul PNL, Rareș Bogdan, și primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, au ajuns la ședința PNL cu întârziere.

UPDATE 10:05: A început ședința Biroului Politic Național al PNL.

UPDATE 09:45: Emil Boc a sosit la ședință și a declarat că că PNL este și trebuie să rămână partidul responsabil din cadrul Coaliției de guvernare. Oficialul a spus despre guvernul Bolojan că, deși nu este perfect, este cea mai bună soluție pentru ca România să nu aibă mai multe greutăți decât în momentul actual.

„Partidul Național Liberal este și trebuie să rămână partidul responsabilității în această țară, adică trebuie să fie un martur în încăperea asta a Parlamentului și mai ales în cadrul coaliției, care, în condițiile grele interne și internaționale, trebuie să țină țara în picioare. Din acest punct de vedere, fără a spune că guvernul Bolojan este perfect, sunt departe de o asemenea idee, dar este astăzi cea mai bună soluție pentru ca țara să nu intre în alte derapaje și să aibă mai multe greutăți decât oricum există în momentul de față”, a spus Emil Boc.

Fostul premier a mai declarat că există pârghii constituționale pentru ca Guvenul Bolojan să rămână în continuare în funcție.

„Din punct de vedere constituțional, lucrurile sunt destul de simple. În condițiile în care partenerii de la PSD își mențin opțiunea de a ieși de la guvernare, timp de 45 de zile, premierul Bolojan are posibilitatea să desemeze din rândul membrilor guvernului alții ministri pentru a ocupa portofoliile. După 45 de zile, te duci în fața Parlamentului cu schimbarea compoziției politice, propunând alți membri în locul ministrilor PSD, fie din PNL, fie tehnocrați, fie își asumă politic premierul împreună cu Partidul Național Liberal și cu ceilalți parteneri de guvernare.

Și aici este o chestiune constituțională. Dacă schimbarea compoziției politice este aprobată de Parlament, lucrurile merg mai departe, dacă nu este aprobată de Parlament, acest guvern rămâne în continuare cu puteri depline. În consecință, acest guvern va rămâne în vigoare până când o altă majoritate politică se va consolida în Parlament. Cu alte cuvinte spus în termen popular. Cine dă jos un guvern, trebuie să aibă și posibilitatea să pună unul nou”.

PSD a votat retragerea sprijinului politic premierului Bolojan

PSD a votat retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan. Cei 5.000 de membri PSD au votat online, printr-o aplicaţie. S-au înregistrat 97,7% din voturi în favoarea retragerii sprijinului.

Consultarea internă, denumită „Momentul Adevărului”, a avut loc luni seara, iar liderii PSD în frunte cu Sorin Grindeanu, miniștrii partidului, Lia Olguța Vasilescu au susținut discursuri în care au arătat rezultatele care s-ar datora PSD la guvernare și l-au acuzat pe premierul Bolojan de blocaj și de luarea măsurilor de austeritate în mod unilateral.

Ilie Bolojan: Voi continua să exercit mandatul de premier

Liderul PNL, premierul Ilie Bolojan a avut luni seară prima reacţia după ce social-democraţii au votat să-i retragă sprijinul politic. Șeful Executivului a spus că a luat act de „decizia complet greşită şi iresponsabilă a PSD faţă de România, nu faţă de o persoană”.

