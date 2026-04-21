Prima pagină » Știri politice » PNL i-a pus gând rău USR-ului. La televizor liberalii spun una, în ședința de partid alta. Emil Boc propune o distanțare: ”Noi vrem electoratul USR, nu pe USR”

PNL schimbă tonul față de USR, iar diferența dintre discursul public și cel din interiorul partidului începe să iasă la suprafață. Dacă la televizor liberalii vorbesc despre colaborare și echilibru, în ședințele interne mesajul devine mult mai dur. ”Ținta este electoratul USR, nu parteneriatul cu USR”, a spus Emil Boc în ședința partidului.

Într-o intervenție în cadrul ședinței PNL de astăzi, Emil Boc a trasat o linie clară de repoziționare politică. Primarul Clujului a insistat că partidul trebuie să rămână „al responsabilității față de România” și să evite să devină un instrument pentru alte formațiuni.

„PNL nu trebuie să fie butoniera PSD sau USR”, a spus Boc.

Acesta a punctat că social-democrații ar trebui să își rezolve problemele interne fără implicarea liberalilor, iar în ceea ce privește USR, abordarea propusă este una pragmatică, dar rece.

Emil Boc: „Vrem electoratul USR, nu pe USR”

„Noi vrem electoratul USR, nu pe USR”, a afirmat Boc.

El sugerează clar că liberalii văd o oportunitate de a atrage votanții dezamăgiți ai USR. În același timp, liderul PNL a pus sub semnul întrebării maturitatea politică a USR. El consideră că formațiunea nu este încă pregătită pentru o colaborare solidă la nivel guvernamental.

Primarul liberal a avertizat că partidul nu trebuie să intre într-o poziție de subordonare.

„PNL să nu fie cățelușul de companie al USR”, spune Boc.

Cu toate acestea, Boc nu exclude complet cooperarea. El a vorbit despre o posibilă colaborare parlamentară, însă cu o condiție esențială: fiecare partid să își păstreze identitatea și electoratul.

„Trebuie să existe colaborare parlamentară, dar fiecare cu electoratul propriu”, spune Boc.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Gândul publică stenograme incendiare din interiorul ședinței PNL! Boc propune ca PNL să înlocuiască PSD în ministerele vacante

Ședință la PNL după ce PSD i-a retras sprijinul lui Bolojan. Emil Boc: „PNL este și trebuie să rămână partidul responsabilității în această țară”

Președintele PNL Ilfov, Hubert Thuma, mută responsabilitatea totală a crizei politice la Bolojan. Ce sfat are pentru premier

Recomandarea video

Citește și

STENOGRAME Ironii în ședința tensionată a PNL. Gigel Știrbu către Rareș Bogdan: „Ziua ta de pensat e marțea”
13:28
Ironii în ședința tensionată a PNL. Gigel Știrbu către Rareș Bogdan: „Ziua ta de pensat e marțea”
CONTROVERSĂ Clotilde Armand: “PSD este o organizație teroristă”. Ce apel face către premierul Bolojan 
13:11
Clotilde Armand: “PSD este o organizație teroristă”. Ce apel face către premierul Bolojan 
ULTIMA ORĂ Președintele Nicușor Dan cheamă partidele la consultări. Care e programul anunțat de Administrația Prezidențială
13:07
Președintele Nicușor Dan cheamă partidele la consultări. Care e programul anunțat de Administrația Prezidențială
FLASH NEWS Raed Arafat acuză o campanie de discreditare a sa după ce a fost audiat la Parchetul Militar. „Aceste acțiuni depășesc cadrul strict juridic”
12:50
Raed Arafat acuză o campanie de discreditare a sa după ce a fost audiat la Parchetul Militar. „Aceste acțiuni depășesc cadrul strict juridic”
SURSE Miniștrii PSD demisionează în bloc miercuri sau joi. Care sunt opțiunile social-democraților – SURSE
12:41
Miniștrii PSD demisionează în bloc miercuri sau joi. Care sunt opțiunile social-democraților – SURSE
FLASH NEWS Numărul 2 în partidul condus de Sorin Grindeanu spune clar, după votul de ieri: „Joi miștrii PSD se retrag din Guvern”
12:36
Numărul 2 în partidul condus de Sorin Grindeanu spune clar, după votul de ieri: „Joi miștrii PSD se retrag din Guvern”
Mediafax
Reacții după decizia istorică ÎCCJ pe TVA
Digi24
Răspunsul Poloniei după ce premierul Fico a cerut autorizarea de survol pentru a participa la Moscova la ceremoniile de Ziua Victoriei
Cancan.ro
Marele absent de la cununia civilă a Andreei Bălan. Puțini se așteptau ca tocmai el să nu fie prezent
Prosport.ro
FOTO. Teodora Stoica a atras toate privirile într-o ținută mulată
Adevarul
Țara care poate convinge SUA și Iran să facă pace. Fost consilier al lui Trump: „Cred că e panicat acum”
Mediafax
Bomba lui Boc în PNL: „Vrem electoratul USR, nu ideologia lor"
Click
Ținuta Andreei Bălan de la cununia civilă a stârnit controverse. „Doamne ferește! Vulgaritatea vestimentară apare din dorința de a ieși în evidență”
Digi24
Adevărul despre figura satanică cu cap de capră din imaginea lui Trump în chip de „Iisus”. „Ce naiba e creatura aia din mijloc”
Cancan.ro
Vedeta de la Pro TV, acuzată că a fugit de la filmări pentru o colaborare secretă cu Antena 1
Ce se întâmplă doctore
Adelina Chivu arată bestial la 44 de ani. Fosta prezentatoare tv, transformare uluitoare! Operațiile estetice au întinerit-o
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia pregătește surpriza Striker pentru Salonul Auto de la Paris 2026
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Ar putea fi mișcările rapide și controlate ingredientul secret al fitnessului?
FLASH NEWS Din umbră, în lumina reflectoarelor: Cine este John Ternus, noul CEO al gigantului Apple. Din toamnă, îl va înlocui pe Tim Cook
13:27
Din umbră, în lumina reflectoarelor: Cine este John Ternus, noul CEO al gigantului Apple. Din toamnă, îl va înlocui pe Tim Cook
UTILE Nu vopsi gardul casei în aceste culori. Valoarea proprietății tale scade fără să-ți dai seama
13:19
Nu vopsi gardul casei în aceste culori. Valoarea proprietății tale scade fără să-ți dai seama
SĂNĂTATE Mihaela Bilic publică lista alimentelor care conțin grăsimi trans și cresc riscul de boli cardiovasculare. Ce produse trebuie evitate cu orice preț
13:05
Mihaela Bilic publică lista alimentelor care conțin grăsimi trans și cresc riscul de boli cardiovasculare. Ce produse trebuie evitate cu orice preț
FLASH NEWS Madonna a fost victima unui jaf de zile mari la Coachella. Costumul unicat, purtat în timpul concertului, a dispărut. Ce anunță regina muzicii pop
12:58
Madonna a fost victima unui jaf de zile mari la Coachella. Costumul unicat, purtat în timpul concertului, a dispărut. Ce anunță regina muzicii pop
REACȚIE Toni Neacșu: „Fără moțiune de cenzură, retragerea PSD nu slăbește Guvernul”
12:52
Toni Neacșu: „Fără moțiune de cenzură, retragerea PSD nu slăbește Guvernul”
FLASH NEWS ONU: Banii pe care i-a cheltuit Trump, săptămânal, în războiul cu Iranul, ar fi putut salva 87 de milioane de vieți. Avertismentele organizației
12:28
ONU: Banii pe care i-a cheltuit Trump, săptămânal, în războiul cu Iranul, ar fi putut salva 87 de milioane de vieți. Avertismentele organizației

Cele mai noi

Trimite acest link pe