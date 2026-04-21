PNL i-a pus gând rău USR-ului. La televizor liberalii spun una, în ședința de partid alta. Emil Boc propune o distanțare: ”Noi vrem electoratul USR, nu pe USR”

PNL schimbă tonul față de USR, iar diferența dintre discursul public și cel din interiorul partidului începe să iasă la suprafață. Dacă la televizor liberalii vorbesc despre colaborare și echilibru, în ședințele interne mesajul devine mult mai dur. ”Ținta este electoratul USR, nu parteneriatul cu USR”, a spus Emil Boc în ședința partidului.

Într-o intervenție în cadrul ședinței PNL de astăzi, Emil Boc a trasat o linie clară de repoziționare politică. Primarul Clujului a insistat că partidul trebuie să rămână „al responsabilității față de România” și să evite să devină un instrument pentru alte formațiuni.

„PNL nu trebuie să fie butoniera PSD sau USR”, a spus Boc.

Acesta a punctat că social-democrații ar trebui să își rezolve problemele interne fără implicarea liberalilor, iar în ceea ce privește USR, abordarea propusă este una pragmatică, dar rece.

Emil Boc: „Vrem electoratul USR, nu pe USR”

„Noi vrem electoratul USR, nu pe USR”, a afirmat Boc.

El sugerează clar că liberalii văd o oportunitate de a atrage votanții dezamăgiți ai USR. În același timp, liderul PNL a pus sub semnul întrebării maturitatea politică a USR. El consideră că formațiunea nu este încă pregătită pentru o colaborare solidă la nivel guvernamental.

Primarul liberal a avertizat că partidul nu trebuie să intre într-o poziție de subordonare.

„PNL să nu fie cățelușul de companie al USR”, spune Boc.

Cu toate acestea, Boc nu exclude complet cooperarea. El a vorbit despre o posibilă colaborare parlamentară, însă cu o condiție esențială: fiecare partid să își păstreze identitatea și electoratul.

„Trebuie să existe colaborare parlamentară, dar fiecare cu electoratul propriu”, spune Boc.

