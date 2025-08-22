O delegație americană a fost prezentă la sediul Autorității Electorale Permanente, fapt confirmat de surse din instituție.

UPDATE Precizările AEP cu privire la „informațiile false”

Autoritatea Electorală Permanentă a postat un comunicat pe Facebook în care precizează că discuțiile cu delegația SUA „𝐚𝐮 𝐯𝐢𝐳𝐚𝐭 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐮𝐥 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐫𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐞𝐬𝐜 𝐢̂𝐧 𝐚𝐧𝐬𝐚𝐦𝐛𝐥𝐮 𝐬̦𝐢 𝐧𝐮 𝐬-𝐚𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐩𝐞 𝐮𝐧 𝐚𝐧𝐮𝐦𝐢𝐭 𝐬𝐜𝐫𝐮𝐭𝐢𝐧”.

„Reuniunea de ieri, 21 august 2025, se înscrie în șirul obișnuit de întâlniri pe care AEP le are cu parteneri externi în contextul firesc al cooperării internaționale menite să promoveze experiența României în organizarea și desfășurarea alegerilor libere și corecte. Discuțiile 𝐚𝐮 𝐯𝐢𝐳𝐚𝐭 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐮𝐥 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐫𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐞𝐬𝐜 𝐢̂𝐧 𝐚𝐧𝐬𝐚𝐦𝐛𝐥𝐮 𝐬̦𝐢 𝐧𝐮 𝐬-𝐚𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐩𝐞 𝐮𝐧 𝐚𝐧𝐮𝐦𝐢𝐭 𝐬𝐜𝐫𝐮𝐭𝐢𝐧, fiind atinse subiecte din domeniul legislației electorale, al procedurilor din secțiile de votare și al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale”, se arată în informarea AEP.

De asemenea, Autoritatea transmite că subiectele discutate au vizat „teme uzuale abordate în contextul schimburilor de experiență pentru promovarea bunelor practici în materie electorală dezvoltate de România și nu au depășit cadrul general al discuțiilor purtate de-a lungul timpului cu specialiști din instituții omoloage, precum și cu reprezentanți ai organizațiilor internaționale care activează în domeniul electoral”.

AEP reamintește că „delegați ai Ambasadei SUA la București au fost prezenți la toate programele de observare ale alegerilor din 2024 și 2025, organizate de AEP pentru asigurarea transparenţei proceselor electorale”.

Știrea inițială.

Potrivit informațiilor, AEP lucrează la un comunicat, pentru buna informare a cetățenilor. În spațiul public circulă informații că discuțiile ar fi inclus și momentul anulării alegerilor prezidențiale, din decembrie 2024.

Surse au precizat pentru Gândul că vizita a avut drept scop „discuții pe bunele practici”, însă nu au dorit să precizeze dacă discuțiile au atins și subiectul anulării alegerilor.

Jurnalista Anca Alexandrescu a fost cea care a sesizat public prezenta acestei delegații la București.

Aceasta a scris pe Facebook că „întrebările au fost legate de motivul anulării, dar și de motivul schimbării din funcție a lui Toni Greblă!”.

