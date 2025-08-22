Prima pagină » Știri politice » O delegație americană este la București, în vizită la AEP. Ce face aici și ce investighează / Precizările Autorității

O delegație americană este la București, în vizită la AEP. Ce face aici și ce investighează / Precizările Autorității

22 aug. 2025, 13:14, Știri politice
O delegație americană este la București, în vizită la AEP. Ce face aici și ce investighează / Precizările Autorității

O delegație americană a fost prezentă la sediul Autorității Electorale Permanente, fapt confirmat de surse din instituție.

UPDATE Precizările AEP cu privire la „informațiile false”

Autoritatea Electorală Permanentă a postat un comunicat pe Facebook în care precizează că discuțiile cu delegația SUA „𝐚𝐮 𝐯𝐢𝐳𝐚𝐭 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐮𝐥 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐫𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐞𝐬𝐜 𝐢̂𝐧 𝐚𝐧𝐬𝐚𝐦𝐛𝐥𝐮 𝐬̦𝐢 𝐧𝐮 𝐬-𝐚𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐩𝐞 𝐮𝐧 𝐚𝐧𝐮𝐦𝐢𝐭 𝐬𝐜𝐫𝐮𝐭𝐢𝐧”.

„Reuniunea de ieri, 21 august 2025, se înscrie în șirul obișnuit de întâlniri pe care AEP le are cu parteneri externi în contextul firesc al cooperării internaționale menite să promoveze experiența României în organizarea și desfășurarea alegerilor libere și corecte. Discuțiile 𝐚𝐮 𝐯𝐢𝐳𝐚𝐭 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐮𝐥 𝐞𝐥𝐞𝐜𝐭𝐨𝐫𝐚𝐥 𝐫𝐨𝐦𝐚̂𝐧𝐞𝐬𝐜 𝐢̂𝐧 𝐚𝐧𝐬𝐚𝐦𝐛𝐥𝐮 𝐬̦𝐢 𝐧𝐮 𝐬-𝐚𝐮 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐭 𝐩𝐞 𝐮𝐧 𝐚𝐧𝐮𝐦𝐢𝐭 𝐬𝐜𝐫𝐮𝐭𝐢𝐧, fiind atinse subiecte din domeniul legislației electorale, al procedurilor din secțiile de votare și al finanțării partidelor politice și a campaniilor electorale”, se arată în informarea AEP.

De asemenea, Autoritatea transmite că subiectele discutate au vizat „teme uzuale abordate în contextul schimburilor de experiență pentru promovarea bunelor practici în materie electorală dezvoltate de România și nu au depășit cadrul general al discuțiilor purtate de-a lungul timpului cu specialiști din instituții omoloage, precum și cu reprezentanți ai organizațiilor internaționale care activează în domeniul electoral”.

AEP reamintește că „delegați ai Ambasadei SUA la București au fost prezenți la toate programele de observare ale alegerilor din 2024 și 2025, organizate de AEP pentru asigurarea transparenţei proceselor electorale”.

Știrea inițială.

Potrivit informațiilor, AEP lucrează la un comunicat, pentru buna informare a cetățenilor. În spațiul public circulă informații că discuțiile ar fi inclus și momentul anulării alegerilor prezidențiale, din decembrie 2024.

Surse au precizat pentru Gândul că vizita a avut drept scop „discuții pe bunele practici”, însă nu au dorit să precizeze dacă discuțiile au atins și subiectul anulării alegerilor.

Jurnalista Anca Alexandrescu a fost cea care a sesizat public prezenta acestei delegații la București.

Aceasta a scris pe Facebook că „întrebările au fost legate de motivul anulării, dar și de motivul schimbării din funcție a lui Toni Greblă!”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Citește și

POLITICĂ Un politician, profesor de Religie, a bătut și violat un copil de 14 ani. A candidat la primărie din partea PNL și PSD
14:24
Un politician, profesor de Religie, a bătut și violat un copil de 14 ani. A candidat la primărie din partea PNL și PSD
FOTO-VIDEO Ministrul Transporturilor și premierul Bolojan, în VIZITĂ pe șantierul Autostrăzii Moldovei (A7): Întreaga autostradă va fi finalizată în august 2026
13:41
Ministrul Transporturilor și premierul Bolojan, în VIZITĂ pe șantierul Autostrăzii Moldovei (A7): Întreaga autostradă va fi finalizată în august 2026
ECONOMIE Scădere peste așteptări a economiei Germaniei în trimestrul doi. Bundesbank se așteaptă la o STAGNARE în trimestrul trei
13:23
Scădere peste așteptări a economiei Germaniei în trimestrul doi. Bundesbank se așteaptă la o STAGNARE în trimestrul trei
EXCLUSIV Continuă seria numirilor politice în ministerele USR. Candidata care „a intrat în politică pentru că nu avea apă caldă” tocmai a fost numită șefă la Fondurile Europene în Ministerul Mediului
12:51
Continuă seria numirilor politice în ministerele USR. Candidata care „a intrat în politică pentru că nu avea apă caldă” tocmai a fost numită șefă la Fondurile Europene în Ministerul Mediului
POLITICĂ Romsilva a „plătit tribut” Ministerului Mediului, timp de 10 ani. A achitat costurile pentru șoferul și mașina ministrului
12:50
Romsilva a „plătit tribut” Ministerului Mediului, timp de 10 ani. A achitat costurile pentru șoferul și mașina ministrului
ACTUALITATE Ministerul Educației, precizări după creșterea normei didactice: 98,6% dintre PROFESORII titulari rămân la aceleași școli
12:18
Ministerul Educației, precizări după creșterea normei didactice: 98,6% dintre PROFESORII titulari rămân la aceleași școli
Mediafax
Judecătorii l-au lăsat în libertate pe multimilionarul român care A COMANDAT ASASINATE ÎN SERIE
Digi24
Zeci de soldați ruși dintr-un batalion de elită s-au împușcat între ei pentru bani și medalii. Creierul operațiunii și-a turnat colegii
Cancan.ro
ULTIMUL mesaj al Georgianei, adolescenta de 14 ani care s-a aruncat în fața TIR-ului cu iubitul: 'Viața mea...' 😢
Prosport.ro
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
Adevarul
„Bunicul de fier” care a îngenuncheat România în doar trei luni. Cine e fostul comandant al „Husarilor Negri” care a devenit un coșmar al Estului
Mediafax
Vijelii și ploi în aproape toată țara. Zonele vizate de Cod portocaliu și galben
Click
Ioana Tufaru, despre vacanța la mare. Ce face pentru a economisi:„Se poate sta și cu bani puțini”
Wowbiz
Tily Niculae a anunțat oficial divorțul de soțul ei! Actrița și Dragoș Popescu au avut o relație timp de 19 ani
Antena 3
Călin Georgescu, filmat la o întâlnire secretă cu Ionel Rusen, în Herăstrău. Controversatul om de afaceri e acuzat de escrocherii
Digi24
VIDEO Soluția găsită de marile orașe pentru a fluidiza traficul. Ideea, preluată din străinătate, privită cu ochi buni de români
Cancan.ro
BREAKING! Ioan Mateescu S-A SINUCIS. Ce i-a spus soției înainte cu puțin timp să își ia viața e tulburător
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a întâmplat cu actrița Lucy Ewing? Cine s-a uitat la serialul Dallas, sigur o știe. Cum arată acum, la 66 de ani
observatornews.ro
Momentul în care un tânăr fură un televizor de pe terasa unui local. Ce i-a promis proprietarul
StirileKanalD
VIDEO Mesajul de adio postat de tânărul spulberat de camion, pe A1, împreună cu iubita sa: „La ora 5 eu o să mor” Mama acestuia nu își revine din șoc: "Vai de sufletul lui"
KanalD
Guvernul a aprobat noi modificări la pilonului II de pensii. Cum vor putea retrage românii banii
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
EXCLUSIV | Peste 100.000 de vehicule, respinse la ITP în primele 6 luni. Ce au pățit șoferii și ce s-a întâmplat cu mașinile defecte
Descopera.ro
Un obiect CIUDAT orbitează în jurul Căii Lactee
Capital.ro
Adevărul despre taxa pe nuntă. Fiscul nu va taxa darul de nuntă! Ce va verifica ANAF
Evz.ro
Moda toamnei 2025: ce piese vestimentare domină sezonul
A1
Traian Băsescu a refuzat vila de protocol. Unde va locui de fapt fostul președinte 
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
O profesoară de germană în vârstă de 44 de ani, a fost înjunghiată mortal de propriul soț! Totul s-a petrecut în Craiova, iar la venirea polițiștilor, ucigașul s-a aruncat de la etaj
RadioImpuls
Scene sfâșietoare la Craiova! Fetița de 11 ani și-a ținut mama de mână până în ultima clipă. După ce a fost înjunghiată de soț, femeia a implorat-o să fugă să se salveze. Care au fost ultimele ei cuvinte?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina îi face o propunere deocheată lui Bulă: - Am putea și noi să mai încercăm...
Descopera.ro
La 103 ani, Howard Tucker este cel mai în vârstă medic practicant