Dan Dungaciu: „În România, guvern tehnocrat sună complet necredibil. Călin Georgescu ar putea fi, totuși, un tehnocrat cu multe voturi în spate”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a vorbit despre propunerea AUR pentru funcția de premier, dar și despre discuțiile de la Cotroceni privind posibilitatea unui premier tehnocrat. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Prim-vicepreședintele partidului AUR, Dan Dungaciu, a vorbit despre negocierile de la Cotroceni, afirmând că în discuții a venit și propunerea unui premier tehnocrat. De asemenea, susține că în cadrul discuțiilor partidul AUR a adus în vedere și numele lui Călin Georgescu, ca o posibilă propunere de premier din partea partidului.

„Eu vă spun că atunci s-a invocat discuția, inclusiv dacă e vorba de un premier tehnocrat, că s-a discutat despre mai multe variante, generic. Sigur că a fost invocat numele lui Călin Georgescu, am discutat despre asta.”

Profesorul Dungaciu spune că nu crede într-un guvern tehnocrat în politica din România. El asociază acest concept mai degrabă cu lipsa de asumare politică. Cu toate acestea, Călin Georgescu ar putea fi un tehnocrat cu un mare număr de voturi în spate. Situația lui fiind diferită de cea a altor posibili candidați.