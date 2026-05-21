Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „În România, guvern tehnocrat sună complet necredibil. Călin Georgescu ar putea fi, totuși, un tehnocrat cu multe voturi în spate”

Dan Dungaciu: „În România, guvern tehnocrat sună complet necredibil. Călin Georgescu ar putea fi, totuși, un tehnocrat cu multe voturi în spate”

Malina Maria Fulga
Dan Dungaciu: „În România, guvern tehnocrat sună complet necredibil. Călin Georgescu ar putea fi, totuși, un tehnocrat cu multe voturi în spate”
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Într-o nouă ediție a emisiunii „Marius Tucă Show”, transmisă live de Gândul, profesorul Dan Dungaciu a vorbit despre propunerea AUR pentru funcția de premier, dar și despre discuțiile de la Cotroceni privind posibilitatea unui premier tehnocrat. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Prim-vicepreședintele partidului AUR, Dan Dungaciu, a vorbit despre negocierile de la Cotroceni, afirmând că în discuții a venit și propunerea unui premier tehnocrat. De asemenea, susține că în cadrul discuțiilor partidul AUR a adus în vedere și numele lui Călin Georgescu, ca o posibilă propunere de premier din partea partidului.

„Eu vă spun că atunci s-a invocat discuția, inclusiv dacă e vorba de un premier tehnocrat, că s-a discutat despre mai multe variante, generic. Sigur că a fost invocat numele lui Călin Georgescu, am discutat despre asta.”

Profesorul Dungaciu spune că nu crede într-un guvern tehnocrat în politica din România. El asociază acest concept mai degrabă cu lipsa de asumare politică. Cu toate acestea, Călin Georgescu ar putea fi un tehnocrat cu un mare număr de voturi în spate. Situația lui fiind diferită de cea a altor posibili candidați.

„Sincer, în România, guvern tehnocrat, lucrurile acestea sunt un pic necredibile. Dar măcar ar fi un tehnocrat cu niște voturi în spate, ca să zic așa. Asta ar fi diferența. Dar fiind tehnocrat, rămânând, cum să zic eu, independent politic. Să vedem dacă se va pune problema, să ajungem să facem asta.”

Recomandarea video

Mediafax
„Hope”, filmul SF sud-coreean care a șocat Cannes-ul. Publicul a aplaudat în timpul proiecției
Digi24
„De acum înainte, Moscova nu mai doarme niciodată”. Cum a reușit Ucraina să încline balanța în favoarea sa în războiul dronelor
Cancan.ro
Ilona Stepan, membra a juriului din Moldova la Eurovision, a rupt tăcerea. De ce a primit România 3 puncte, de fapt
Prosport.ro
FOTO. „Vreau să mori”. Mesajul pe care l-a primit campioana de la o „mamă cu trei copii”
Adevarul
De ce ne refuză Germania trupele, deși trimite Patriot în Turcia? Cum poate Bucureștiul să forțeze mâna Berlinului
Mediafax
Descinderi de amploare în București! Doi interlopi săltați într-un dosar de camătă. Legături cu Clanul Ștoacă
Click
A renunțat la munca de birou și și-a construit o căsuță din panouri de paie: „Rămâneam fără bani și eram nevoit să mă împrumut”
Digi24
Reacția lui Traian Băsescu la criza politică: „Niște amatori de proastă calitate”. Ce crede despre alegerea unui premier tehnocrat
Cancan.ro
Cine era Georgiana, românca găsită moartă sub ruine în Germania. Avea doar 25 de ani
Ce se întâmplă doctore
Cât câștigă Andra pentru un concert. Suma uriașă pe care o încasează artista. Măruță a dezvăluit TOT
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Veste uriașă de la Finanțe! Se dau mai mulți bani pentru Programul Rabla 2026
Descopera.ro
O coliziune de proporții a lovit Calea Lactee!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O pescăriţă nervoasă, către pestişorul de aur – Ti-am spus să faci din bărbatul meu un armăsar!
Descopera.ro
Telescopul care ar putea dezvălui jumătatea „lipsă” a Universului
FLASH NEWS Oana Gheorghiu anunță intrarea în faliment a CFR Marfă. Aceasta invocă lipsa concedierilor ca unul dintre motive
09:49
Oana Gheorghiu anunță intrarea în faliment a CFR Marfă. Aceasta invocă lipsa concedierilor ca unul dintre motive
JUSTIȚIE Percheziții ale polițiștilor în Sectorul 4, într-un dosar de camătă. Interlopi din clanul Ștoacă percepeau dobânzi de 30%
09:38
Percheziții ale polițiștilor în Sectorul 4, într-un dosar de camătă. Interlopi din clanul Ștoacă percepeau dobânzi de 30%
FLASH NEWS Iranul analizează oferta SUA de pace, dar avertizează că nu va ceda presiunilor. Trump: „Fie ajungem la un acord, fie vom lua nişte măsuri mai dure”
09:17
Iranul analizează oferta SUA de pace, dar avertizează că nu va ceda presiunilor. Trump: „Fie ajungem la un acord, fie vom lua nişte măsuri mai dure”
UTILE Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. Urări și mesaje pe care să le trimiți azi: cui spui „La mulți ani”
09:10
Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. Urări și mesaje pe care să le trimiți azi: cui spui „La mulți ani”
UTILE 21 mai, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. E sărbătoare cu cruce roșie azi. Ce nu ai voie să faci
08:59
21 mai, Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena. E sărbătoare cu cruce roșie azi. Ce nu ai voie să faci
REACȚIE Traian Băsescu știe cum se va sfârși criza politică actuală: „PSD-ului o să-i iasă”
08:59
Traian Băsescu știe cum se va sfârși criza politică actuală: „PSD-ului o să-i iasă”

Cele mai noi

Trimite acest link pe