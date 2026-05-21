Cât te costă să îți pui panouri fotovoltaice în 2026. În câți ani îți scoți investiția, de fapt

Iată cât te costă să îți pui panouri fotovoltaice în 2026. În câți ani îți scoți investiția, de fapt. Panourile fotovoltaice sunt cele care transformă lumina solară direct în energie electrică prin intermediul celulelor din siliciu. Acestea reprezintă una dintre cele mai eficiente metode de a reduce factura la curent și de a proteja mediul înconjurător.

Dacă luăm în calcul scenariul fără subvenții de la stat și optăm pentru un sistem hibrid de 5 kw, cu stocare și baterie de 5 kWh, prețul ar putea fi de 30.000 de lei. Acest preț include panourile, invertorul hibrid, bateria de stocare, structura de montaj și accesoriile. În plus, se mai adaugă și manopera și dosarul de prosumator, adică încă aprox. 4.500 lei. Totalul investiției inițiale va fi de 34.500 lei.

Într-un scenariu optimist de amortizare, scenariul aplicându-se la o casă unde se consumă energie si ziua (lucrezi de acasă, ai o pompă de caldură sau aer conditionat pornit vara, masina electrică) si folosesti bateria la maximum seara.

Un sistem de 5 kW produce în Romania o medie de 6.000 kWh pe an. Dacă reusești să folosești direct sau din baterie 70% din această energie (4.200 kWh), restul de 30% (1.800 kWh) mergând în retea, consumul direct te scutește de plata a: 4.200 x 0.80 = 3.360 lei/an. Câștigul din injectare este de 450 lei/an. Totalul economisit va fi de 3.360 + 450 = 3.810 lei/an, iar timpul de amortizare: 34.500 / 3.810 = 9 ani.

Amortizarea într-un scenariu realist

La un consum standard de familie, acest scenariu se aplicându-se dacă toata lumea e plecată de acasă în timpul zilei, iar bateria acoperă doar o parte din consumul de seară. Astfel, reușești să folosești doar 50% din energie (3.000 kWh), iar restul de 50% (3.000 kWh) este trimisă în rețea. Calculând, avem o economie la factură de: 3.000 x 0.80 = 2.400 lei/an. Câștigul din injectare: 750 lei/an, total economisit: 2.400 + 750 = 3.150 lei/an, iar timpul de amortizare: 34.500 / 3.150 = 11 ani.

Amortizare într-un scenariu foarte rapid

Se aplică cu ajutorul programului Casa Verde. Astfel, dacă prinzi programul Casa Verde 2026, de exemplu, o subventie de 20.000 lei, investitia ta efectivă va fi de: 34.500 – 20.000 lei = 14.500 lei. Ca și timp de amortizare (în scenariul realist): 14.500 / 3.150 = 4 ani și jumătate.

