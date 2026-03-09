Vicepremierul Oana Gheorghiu a comentat reacția Avocatului Poporului, Renate Weber, care a atacat la Curtea Constituțională tăierile de 10% din administrația publică, propuse de Guvernul Bolojan. Gheorghiu a declarat societatea „rezonează” cu inițiativa prim-ministrului de a reduce personalul din aparatul administrativ.
Oana Gheorghiu este de părere că un nou val de concedieri în administrația publică reprezintă o măsură necesară pentru reducerea deficitului bugetar.
”Eu sper că Avocatul Poporului înțelege la fel ca societatea nevoia de a reduce cheltuielile administrative ale statului român. Avem cheltuieli mult prea mari, avem un deficit bugetar prea mare. Vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Oana Gheorghiu la RFI.
Vicepremierul susține că cetățenii „rezonează” cu noile reduceri de personal din administrația publică.
”Probabil că e un demers pe care l-a făcut, care este legal și e bine ca Avocatul Poporului să fie atent la ce se întâmplă în societate.
Pe de altă parte, societatea în ansamblul ei rezonează cu aceste măsuri și e o cerere care vine din spațiul public, de la oameni care cer să se reducă și cheltuielile administrative, nu doar să se mărească taxele”, a mai precizat Oana Gheorghiu.
Avocatul Poporului Renate Weber a atacat, la Curtea Constituțională, ordonanța lui Ilie Bolojan ce presupune reducerea cu 10% a personalului din administrațiile locale și județene.
„Ordonanța aceasta nu este doar despre reducerea cu 10% a posturilor din administrații. Este o ordonanță de urgență mamut, îmi vine să îi spun, pentru că ea modifică 34 de legi și alte ordonanțe de urgență sau simple, unele dintre ele neavând absolut nicio legătură cu vreo reformă administrativă. Deci, este un fel de a legifera care din punctul nostru de vedere încalcă principiile statului de drept, ale securității juridice și implicit ale demnității umane.
Este o ordonanță care afectează drepturile și libertățile persoanelor, adică, exercițiul drepturilor și libertăților, în condițiile în care Constituția este foarte clară, iar Curtea Constituțională a fost foarte fermă: acest lucru nu poate fi făcut prin ordonanță de urgență, ci numai prin lege emisă de către Parlament.
Sunt mai multe texte din Constituție care sunt vădit încălcate de această ordonanță, printre care, pentru că dumneavoastră ați amintit, persoanele cu dizabilități, deci, printre care chestiunile care țin de statul social, așa cum este definit de statul român în Constituție, de nivelul de trai decent și încă multe altele, din păcate”, a afirmat Renate Weber la România Actualități.