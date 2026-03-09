Vicepremierul Oana Gheorghiu a comentat reacția Avocatului Poporului, Renate Weber, care a atacat la Curtea Constituțională tăierile de 10% din administrația publică, propuse de Guvernul Bolojan. Gheorghiu a declarat societatea „rezonează” cu inițiativa prim-ministrului de a reduce personalul din aparatul administrativ.

Oana Gheorghiu este de părere că un nou val de concedieri în administrația publică reprezintă o măsură necesară pentru reducerea deficitului bugetar.

”Eu sper că Avocatul Poporului înțelege la fel ca societatea nevoia de a reduce cheltuielile administrative ale statului român. Avem cheltuieli mult prea mari, avem un deficit bugetar prea mare. Vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Oana Gheorghiu la RFI.

Vicepremierul Oana Gheorghiu către Avocatul Poporului: „Sper că înțelege”

Vicepremierul susține că cetățenii „rezonează” cu noile reduceri de personal din administrația publică.

”Probabil că e un demers pe care l-a făcut, care este legal și e bine ca Avocatul Poporului să fie atent la ce se întâmplă în societate. Pe de altă parte, societatea în ansamblul ei rezonează cu aceste măsuri și e o cerere care vine din spațiul public, de la oameni care cer să se reducă și cheltuielile administrative, nu doar să se mărească taxele”, a mai precizat Oana Gheorghiu.

Renate Weber: „Sunt mai multe texte din Constituție care sunt vădit încălcate de această ordonanță”

Avocatul Poporului Renate Weber a atacat, la Curtea Constituțională, ordonanța lui Ilie Bolojan ce presupune reducerea cu 10% a personalului din administrațiile locale și județene.