Prima pagină » Știri politice » Oana Gheorghiu, replică pentru Avocatul Poporului, după contestația la CCR privind noul val de concedieri din administrație: „Societatea rezonează”

Oana Gheorghiu, replică pentru Avocatul Poporului, după contestația la CCR privind noul val de concedieri din administrație: „Societatea rezonează”

Ruxandra Radulescu
09 mart. 2026, 15:03, Știri politice
Oana Gheorghiu, replică pentru Avocatul Poporului, după contestația la CCR privind noul val de concedieri din administrație:

Vicepremierul Oana Gheorghiu a comentat reacția Avocatului Poporului, Renate Weber, care a atacat la Curtea Constituțională tăierile de 10% din administrația publică, propuse de Guvernul Bolojan. Gheorghiu a declarat societatea „rezonează” cu inițiativa prim-ministrului de a reduce personalul din aparatul administrativ.

Oana Gheorghiu este de părere că un nou val de concedieri în administrația publică reprezintă o măsură necesară pentru reducerea deficitului bugetar.

”Eu sper că Avocatul Poporului înțelege la fel ca societatea nevoia de a reduce cheltuielile administrative ale statului român. Avem cheltuieli mult prea mari, avem un deficit bugetar prea mare. Vom vedea ce se va întâmpla”, a declarat Oana Gheorghiu la RFI.

Vicepremierul Oana Gheorghiu către Avocatul Poporului: „Sper că înțelege”

Vicepremierul susține că cetățenii „rezonează” cu noile reduceri de personal din administrația publică.

”Probabil că e un demers pe care l-a făcut, care este legal și e bine ca Avocatul Poporului să fie atent la ce se întâmplă în societate.

Pe de altă parte, societatea în ansamblul ei rezonează cu aceste măsuri și e o cerere care vine din spațiul public, de la oameni care cer să se reducă și cheltuielile administrative, nu doar să se mărească taxele”, a mai precizat Oana Gheorghiu.

Renate Weber: „Sunt mai multe texte din Constituție care sunt vădit încălcate de această ordonanță”

Avocatul Poporului Renate Weber a atacat, la Curtea Constituțională, ordonanța lui Ilie Bolojan ce presupune reducerea cu 10% a personalului din administrațiile locale și județene.

„Ordonanța aceasta nu este doar despre reducerea cu 10% a posturilor din administrații. Este o ordonanță de urgență mamut, îmi vine să îi spun, pentru că ea modifică 34 de legi și alte ordonanțe de urgență sau simple, unele dintre ele neavând absolut nicio legătură cu vreo reformă administrativă. Deci, este un fel de a legifera care din punctul nostru de vedere încalcă principiile statului de drept, ale securității juridice și implicit ale demnității umane.

Este o ordonanță care afectează drepturile și libertățile persoanelor, adică, exercițiul drepturilor și libertăților, în condițiile în care Constituția este foarte clară, iar Curtea Constituțională a fost foarte fermă: acest lucru nu poate fi făcut prin ordonanță de urgență, ci numai prin lege emisă de către Parlament.

Sunt mai multe texte din Constituție care sunt vădit încălcate de această ordonanță, printre care, pentru că dumneavoastră ați amintit, persoanele cu dizabilități, deci, printre care chestiunile care țin de statul social, așa cum este definit de statul român în Constituție, de nivelul de trai decent și încă multe altele, din păcate”, a afirmat Renate Weber la România Actualități.

Recomandarea video

Citește și

STENOGRAME Dispută în coaliție pe tema datoriilor Primăriei Capitalei: „Nu puteți lua ostatic bugetul României”
16:28
Dispută în coaliție pe tema datoriilor Primăriei Capitalei: „Nu puteți lua ostatic bugetul României”
ULTIMA ORĂ După o întârziere de 4 luni, joi ar urma să se adopte bugetul guvernului Bolojan: „Investiții record” și deficit estimat la 6,2% din PIB”
15:57
După o întârziere de 4 luni, joi ar urma să se adopte bugetul guvernului Bolojan: „Investiții record” și deficit estimat la 6,2% din PIB”
FLASH NEWS Marius Tucă denunță probele ilegale din dosarul lui Georgescu: „Au făcut o crimă împotriva democrației și au vrut să-l facă pe Georgescu criminal”
15:53
Marius Tucă denunță probele ilegale din dosarul lui Georgescu: „Au făcut o crimă împotriva democrației și au vrut să-l facă pe Georgescu criminal”
FLASH NEWS Nicușor Dan, de Ziua Deținuților Politici Anticomuniști: „Au arătat că spiritul uman poate să rămână liber chiar și în spatele celor mai groase ziduri ale închisorilor”
15:50
Nicușor Dan, de Ziua Deținuților Politici Anticomuniști: „Au arătat că spiritul uman poate să rămână liber chiar și în spatele celor mai groase ziduri ale închisorilor”
AUR propune reducerea TVA la carburanți
15:44
AUR propune reducerea TVA la carburanți
VIDEO Ion Cristoiu, după ce zeci de probe au fost excluse din dosarul lui Călin Georgescu: „Dosarul este o minciună de la un capăt la altul”
15:30
Ion Cristoiu, după ce zeci de probe au fost excluse din dosarul lui Călin Georgescu: „Dosarul este o minciună de la un capăt la altul”
Mediafax
Liderii PSD, întâlnire înainte de ședința coaliției pentru discuții pe buget
Digi24
„Mușamalizare masivă a CIA”. Cum și de ce ar fi încercat serviciile secrete americane să bage sub preș „Sindromul Havana”
Cancan.ro
Localitatea din România în care poți cumpăra o casă cu doar 6200 de euro. Are apă, canalizare și gaze
Prosport.ro
FOTO. Adriana Petrescu e prinsă în Dubai. Ea duce o viață separat de soțul ei, Dan Petrescu: „Am vrut să-i asigur pe toți că sunt în siguranță”
Adevarul
Iranul a lovit radarele sistemelor antirachetă ale SUA din Orientul Mijlociu
Mediafax
ANM, vremea până pe 23 martie: cald în toată țara, precipitații după jumătatea lunii
Click
Cum arată un prânz gratuit pentru turiștii blocați în Dubai. O româncă a fost impresionată: „Mâncarea e foarte bună!” VIDEO
Digi24
Sondaj. Ce partide ar vota românii la alegerile parlamentare: AUR rămâne pe primul loc, dar este în scădere
Cancan.ro
Familia Andreei Esca, datorii de 2 milioane €. Imperiul știristei de la ProTV se clatină!
Ce se întâmplă doctore
Imagini ireale cu Daniela Gyorfi! Operațiile estetice au schimbat-o TOTAL. Fanii s-au șocat când au văzut-o
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: Este legal să faci stânga în sensul giratoriu de pe banda din dreapta?
Descopera.ro
A fost descoperită o galaxie cu tentacule! Ce înseamnă asta?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Iubitule, te-am văzut vorbind cu una!
Descopera.ro
Cum s-a format Marele Canion al Atlanticului? Se întinde pe 500 de kilometri de-a lungul fundului mării!
HOROSCOP Zodia dublu-ghinionistă în martie 2026. Mihai Voropchievici anunță mari probleme pe plan profesional, dar și în familie
16:46
Zodia dublu-ghinionistă în martie 2026. Mihai Voropchievici anunță mari probleme pe plan profesional, dar și în familie
ACTUALITATE Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai bine acum, în 2026
16:40
Ce salarii au pompagiii în benzinăriile OMV/Petrom, Rompetrol, MOL, Lukoil și SOCAR. Care câștigă mai bine acum, în 2026
FLASH NEWS Marco Rubio acuză Iranul că ține lumea „ostatică” prin atacurile sale. „Suntem pe cale să ne atingem obiectivele. Lumea va deveni un loc mai sigur”
16:31
Marco Rubio acuză Iranul că ține lumea „ostatică” prin atacurile sale. „Suntem pe cale să ne atingem obiectivele. Lumea va deveni un loc mai sigur”
SCANDALOS Influencerii și expații care pleacă din Dubai își abandonează animalele de companie. ONG-urile sunt „copleșite”
15:54
Influencerii și expații care pleacă din Dubai își abandonează animalele de companie. ONG-urile sunt „copleșite”
ENERGIE Țările G7 vor să oprească haosul de pe piețele energetice și plănuiesc să folosească până la 30% din rezervele de petrol din sistemul IEA
15:48
Țările G7 vor să oprească haosul de pe piețele energetice și plănuiesc să folosească până la 30% din rezervele de petrol din sistemul IEA
IMOBILIARE Cel mai ieftin oraș din România în martie 2026: Chiria costă doar 500 lei, pentru o garsonieră
15:47
Cel mai ieftin oraș din România în martie 2026: Chiria costă doar 500 lei, pentru o garsonieră

Cele mai noi

Trimite acest link pe