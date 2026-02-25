Prima pagină » Știri politice » Oana Țoiu anunță că agresorii sexuali nu se vor mai putea angaja în şcoli, spitale sau centre de educaţie fizică şi sport

Olga Borșcevschi
25 feb. 2026, 18:54, Știri politice
Ministrul de Externe Oana Țoiu anunță că Plenul Camerei a adoptat, miercuri, un proiect de lege potrivit căruia agresorii înscriși în Registrul național al persoanelor care au comis infracțiuni sexuale sau de exploatare a unor persoane ori asupra minorilor nu se vor mai putea angaja în școli, spitale, centre de îngrijire sau centre de educație fizică și sport, publice sau private.

„O fetiță de 7 ani a fost violată de antrenorul ei de înot, în bazin, în timpul orelor de antrenament ale unui club sportiv. Ştirea asta m-a cutremurat la vremea ei şi am simțit furia şi neputința şi revolta unei alte mame de fetiță, furia unui părinte, revolta oricărui om care vrea ca monştri să stea departe de copii. Doar că mi-am amintit că nu putem rămâne neputincioşi în fața abuzurilor. Avem şi puterea şi responsabilitatea de a le preveni, ca parlamentari”, scrie Oana Țoiu pe Facebook.

Ea subliniază că a scris modificarea legislativă care interzice angajarea la cluburile sportive a celor din registrul agresorilor sexuali.

„Nu vreau să descurajez părinții să își înscrie copiii la sport, sunt mulți oameni minunati în sport. Din contra, legea noastră le poate da încă o măsură de siguranță. Sunt peste 65.000 de agresori în registru, iar includerea cluburilor sportive în categoria interdicțiilor de angajare (sau voluntariat) am inclus-o într-un efort mai larg de actualizare a legii USR cu Ștefan Pălărie și Oana Murariu”, precizează Oana Țoiu.

Țoiu mai spune că Legea (Plx 109/2024) merge la promulgare la Președinte.

