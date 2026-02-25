Prima pagină » Sport » Ce spune antrenorul de la CFR Cluj despre partidele care vor decide play-off-ul Superligii

25 feb. 2026, 18:57, Sport
Ce spune antrenorul de la CFR Cluj despre partidele care vor decide play-off-ul Superligii
FOTO prosport.ro

Daniel Pancu, antrenorul celor de la CFR Cluj, a discutat despre meciurile care vor stabili play-off-ul Superligii și despre șansele echipe sale de a rămâne în primele șase formații ale campionatului, care se vor lupta pentru titlul de campioană.

CFR Cluj e pe locul cinci, 47 de puncte, și îi trebuie două puncte din duelurile cu Farul și Dinamo pentru a se stabili în play-off.

Cum arată clasamentul primelor locuri când mai sunt două etape din acest sezon: Universitatea Craiova, 56 de puncte, Dinamo, 52 de puncte, Rapid, 52 de puncte, U Cluj, 48 de puncte, CFR Cluj, 47 de puncte, FC Argeș, 46 de puncte.

„Suntem doar pe loc de play-off, nu am realizat nimic incredibil. A fost un an foarte ciudat. Avem 47 de puncte, dar nu s-a terminat. Dacă se întâmplă anumite rezultate, poți să intri și cu punctele acestea, de exemplu, dacă fac egal UTA și FCSB, dar nu mă bazez pe asta. Farul joacă înspăimântător acasă, m-am uitat la ultimele trei meciuri și mă aștept la orice. Cred că va fi un meci frumos.

Nu știu dacă mi-aș dori FCSB în play-off. Eu vreau, din punct de vedere sportiv, echipele care merită să fie acolo. Nu e după ce vreau eu, nici da, nici nu. Este o echipă care poate să bată pe oricine de acolo, atât pot să spun. Nu e un pericol în sensul că te poate ajuta sau încurca. Te poate ajuta și pe tine: nu ne bate pe noi și le bate pe celelalte. I-am avertizat pe jucători încă de acum două zile: relaxare nu există. Nu îmi fac griji din acest punct de vedere. Îmi fac griji pentru meciul din Cupă de la Craiova, asta este cea mai mare preocupare.

Vine într-un moment foarte prost. Suntem obligați să rezolvăm lucrurile încă din primul meci în campionat. Ne luptăm și cu istoria, pentru că am putea ajunge la zece victorii la rând.

Întâlnim Craiova, cel mai puternic adversar din campionat, în deplasare, într-o competiție care contează mai mult decât locul doi în campionat. Jucăm la Farul sâmbătă, vedem cum se termină, după care avem o săptămână să pregătim meciul cu Dinamo. Farul este o echipă bună, Dinamo este acolo, pe locurile 2-3, iar Craiova este echipa care arată cel mai bine. Aș alege o victorie cu Craiova și un egal în celelalte meciuri, dar apoi stai la mâna rezultatelor.

Ca să vezi cum e în România: treci de Craiova în deplasare, după care joci cu Dinamo, tot în deplasare. Alții joacă cu Metalul Buzău, nu că ar fi mai ușor, dar programul diferă”, a declarat Daniel Pancu, la Digi Sport.

