Clujul universitar stă pe un butoi de pulbere. Studenții se revoltă împotriva majorărilor exorbitante a taxelor de școlarizare

25 feb. 2026, 19:53, Actualitate
Clujul universitar se pregătește de revoltă. Studenții de la Universitatea Babeș-Bolyai anunță proteste de amploare după ce Senatul instituției a adoptat, în 16 februarie, cea mai mare creștere a taxelor de școlarizare din ultimii ani. Organizaţia Studenţilor din Universitatea Babeş-Bolyai (OSUBB) susține că argumentele transmise conducerii nu s-au regăsit în decizia finală, publică Actuaal de Cluj.ro

Potrivit reprezentanților studenților, în cazul unor specializări, majorările ajung până la 3.500 de lei, ceea ce înseamnă creșteri de aproape 120% față de nivelul actual al taxelor. Fostul ministru al Educație, Daniel David, în prezent rector al UBB, și primarul Emil Boc sunt considerați principalii vinovați de măcelul bugetar, alături de premierul Ilie Bolojan și președintele Nicușor Dan.

Reducerea de 90% a transportului a aprins fitilul

Albert Conachi, președintele organizației studenților din UBB, a declarat, citat de radiocluj.ro, că nemulțumirile au început încă din decembrie 2024, când studenților li s-a limitat dreptul la transport cu reducere de 90%, facilitatea fiind restrânsă doar la ruta dintre localitatea de domiciliu și cea în care se află universitatea. Ulterior, în luna iulie, au fost reduse și numărul, și cuantumul burselor.

Acesta a amintit că, la acel moment, fostul ministru al Educației, Daniel David, în prezent rector al UBB, declara într-o conferință publică faptul că universitățile care vor putea vor acoperi din fonduri proprii deficitul generat de reducerea burselor vor scăpa de scumpiri. Potrivit liderului studenților, acest lucru nu s-a întâmplat la UBB.

Studenții ignorați la negocieri

În ceea ce privește majorarea taxelor, studenții spun că au participat la întâlniri cu conducerea universității și și-au exprimat oficial dezacordul încă din faza de consultare. Cu toate acestea, în urma votului din Senat, opinia lor nu ar fi fost luată în considerare.

„Pentru mii de tineri, această diferenţă reprezintă o povară financiară reală, care poate face diferenţa dintre continuarea studiilor şi abandonul universitar”, au transmis reprezentanții studenților.

Organizaţia Studenţilor din UBB a anunţat organizarea unor proteste începând de miercuri, 25 februarie, împotriva deciziei de majorare a taxelor de școlarizare. Studenții spun că vor continua acțiunile până când situația va fi reanalizată.

