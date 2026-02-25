Grindeanu anunță posibila schimbare a lui Bolojan și scoaterea USR din Guvern

Liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat miercuri într-un interviu acordat G4Media că va propune un vot intern în PSD pentru ca partidul să decidă dacă vrea să rămână în coaliție cu Ilie Bolojan premier sau dacă propune un alt premier de la PNL. Votul intern din PSD va arăta dacă partidul vrea să rămână în coaliție cu USR sau fără USR.

Anunțul președintelui PSD vine la doar 8 luni de la crearea coaliției de guvernare PSD-PNL-USR-UDMR, cu Ilie Bolojan premier, și cu câteva zile înainte ca primul ministru să prezinte în coaliție proiectul de buget pentru 2026 și proiectul de reformă a pensiilor militarilor, polițiștilor și angajaților din serviciile de informații.

”Vreau să le propun colegilor din PSD să extindem consultarea internă. O întrebare DA/NU, având în vedere cum funcționează coaliția, dacă să păstrăm coaliția în această formă sau într-o formă mai restrânsă fără USR. Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ilie Bolojan. Pentru că protocolul poate să rămână la fel, dar cu alt premier dat de PNL”, a spus Sorin Grindeanu interviul G4 Media.

Întrebat de reporterii G4Media dacă asta înseamnă punerea în discuție a acordului de coaliție, Sorin Grindeanu a confirmat:

”Evident. Pentru că nu poți rămâne la guvernare doar fiindcă atunci când ai decis acea coaliție și ai semnat acel parteneriat credeai că lucrurile vor merge într-o altă direcție decât ce s-a întâmplat în ultimele 5 luni. Prefer să spun direct românilor că ce am sperat noi în iunie 2025 ne-am înșelat și acest protocol nu mai poate merge înainte decât să funcționez într-un parteneriat care scârțâie rău. Eu cred că lucrurile trebuie discutate transparent. Și am spus că odată cu bugetul vom face discuții de informare a colegilor de partid, ca lumea să ia o decizie în cunoștință de cauză”, a declarat Grindeanu.

Întrebat ce l-a determinat să ia decizia, Sorin Grindeanu a invocat neînțelegerile din coaliție, reproșurile militanților la adresa USR care ”și-a făcut campanie cu plăcuța suedeză împotriva PSD”, dar și faptul că PSD e singurul partid de stânga din coaliție.

”Au fost lunile de început în care a lipsit dialogul, chiar de la Pachetul 1. CASS pentru mame, pentru veterani… Trebuie să văd bugetul și contează foarte mult ca propunerile PSD să fie prinse”. Nu dau ultimatum. Nu m-ați auzit spunând asta. De fiecare dată am spus că PSD va face o consultare internă, așa cum am făcut și când am intrat la guvernare. La începutul lunii decembrie am avut un Birou Politic Național unde am anunțat declanșarea acestei proceduri și am spus atunci că perioada de evaluare se va finaliza odată cu bugetul, pentru că e foarte important. Sigur, dincolo de diversele evenimente care pot apărea pe agenda publică, – moțiuni simple, scandaluri, Mercosur, plus bugetul, am dat acest termen limită ca această evaluare s-o facem odată cu votarea sau nu a bugetului, cu prezentarea bugetului de către Guvern. Cred că e normal să facem lucrul ăsta. Vreau să adaug ceva față de decembrie. M-am gândit și o să le propun colegilor, să facem o consultare un pic mai extinsă decât ceea ce am făcut în vara anului trecut. În vara anului trecut, aproape 5000 de colegi, toate comitetele politice județene, care înseamnă toți primarii, consilieri județeni și așa mai departe, au votat și într-o proporție destul de mare, într-un procent mare, au spus da, mergem în această formă în această coaliție. De data aceasta aș face un pic mai mult de atât. O întrebare DA/NU – având în vedere toate aceste aspecte care țin de buget, de modul în care funcționează coaliția, de pulsul pe care îl simt foarte bine primarii, consilieri noștri locali, dacă e să fie DA, dacă păstrăm această coaliție în această formă, adică împreună PSD, PNL, UDMR, USR sau într-o formă mai restrânsă, fără USR, de exemplu. Și dacă mergem înainte cu prim-ministru Ile Bologan, pentru că protocolul poate să rămână foarte simplu PSD, PNL, UDMR și cu un alt prim-ministru dat de PNL” a declarat Grindeanu.

„USR-ul și-a făcut partid cu plăcuța suedeză contra PSD-ului”

Întrebat dacă va pune o întrebare suplimentară în cadru consultării, Grindeanu a confirmat.

„Da. Dacă hotărâm, că nu rămânem (în coaliție – n.red.), răspunsul e clar și nu mai contează nuanțele cu USR, cu Bolojan, fără USR și așa mai departe. Dar dacă răspunsul e DA și e într-o proporție mare, DA, rămânem în guvernare, atunci în ce formă? Ca până acum, într-o formă de coaliție mai restrânsă, sau cu o altă conducere la nivelul Guvernului? Vreau să facem această consultație”, a declarat Grindeanu.

Liderul social-democrat a precizat că este responsabilitatea sa, ca lider de partid, să discute cu ceilalți membrii dacă vor să mai facă parte dintr-o coaliție alături de USR și cu Bolojan premier.

„Pentru că n-am cum să nu văd, sunt președintele PSD-ului și în toată această perioadă și eu, și colegii mei, primvicepreședinți, secretarul general Manda avem întâlniri în teritoriu public cu PSD, nu doar militanții, nu doar membrii, ne reproșează. Ne reproșează faptul că am făcut această alianță cu USR-ul. Avem chestiuni care ne despart. Ne despart, dacă vreți, dezvoltăm, dar ne despart foarte multe lucruri. Până la urmă, USR-ul și-a făcut partid cu plăcuța suedeză contra PSD-ului. Și nu pot să spun, aș minți să spun că relația între PSD și premierul Ilie Bolojan a fost una extraordinar de lină și constructivă în aceste luni. Și atunci e absolut normal să întreb colegii, cei care au hotărât să intrăm la guvernare în urmă cu 10 luni, dacă mergem în continuare așa”, a declarat președintele PSD.

Grindeanu a subliniat că, în ciuda acordului agreat în coaliție, are dreptul de a chestiona viitorul alianței, din moment ce lucrurile nu au decurs așa cum ar fi crezut social-democrații.

„Este evident, pentru că acest acord nu poți să rămâi la guvernare doar fiindcă atunci când ai hotărât acea guvernare sau acea coaliție, formarea acelei coaliții și ai semnat acel parteneriat, credeai că lucrurile vor merge într-o direcție, să spunem, într-o altă direcție decât ceea ce s-a întâmplat în aceste luni. Și atunci, de aceea simt nevoia”, a declarat Grindeanu.

„Un parteneriat din acesta care scârțâie”

„Prefer să mă duc și să spun corect românilor că ceea ce am crezut noi în iunie anul trecut când am dat acest vot, ne-am înșelat. Și fair, direct, transparent spunem că acest protocol nu mai poate să meargă înainte, decât să funcționez într-un parteneriat din acesta care scârțâie. Și scârțâie rău. Și atunci eu cred că lucrurile trebuie să fie discutate transparent. Și-am spus că odată cu bugetul, cu toate lucrurile pe care le vom vedea în buget, vom face discuții, prima oară de informare a colegilor de partid, ca lumea să iau decizie în cunoștință de cauză. Eu nu pot să mă duc să conduc și n-am de gând să fac acest lucru, să conduc PSD-ul doar după cum vreau eu, din moment ce eu și câțiva colegi din conducere, din moment ce am luat decizia, mii de oameni, cei care conduc PSD-ul, să spunem într-o formă lărgită de a intra la guvernare, în același mod, decidem după buget, dacă rămânem sau nu și cum rămânem”, a afirmat Grindeanu.

„Toți am greșit în această perioadă”

„Cred că toți am greșit în această perioadă, chiar cu începutul, în loc să încercăm să ne ocupăm mult de ce înseamnă guvernare, de ce înseamnă PNRR, de ce înseamnă până la urmă o consolidare a relațiilor în interiorul acestei coaliții nu ușoare. PSD-ul e într-o coaliție de partide de dreapta. Poate a apărut în această perioadă și această imagine în care pare că suntem singuri pe diverse propuneri, diverse măsuri pe care le cerem în cadrul coaliției, fiind totuși singurul partid de stânga. Lucrurile nu funcționează așa cum ar trebui să funcționeze în cadrul coaliției. Au fost lunile de început în care să știți că a lipsit dialogul, pornind chiar de la pachetul unu”, a subliniat liderul social-democrat.

Ce se întâmplă cu inițativa PSD de a elimina taxa CASS pentru pentru veteranii de război, pentru mame

„Evaluările le facem la buget, trebuie să văd bugetul și contează foarte mult ca propunerile PSD pe care le-am făcut și pe care le vrem a fi prinse, fie că vorbim de alocări bugetare, fie că vorbim de măsuri fiscale care trebuie să fie îndreptate în funcție de aceste lucruri. Eu nu dau niciun ultimatum, pe mine nu m-ați auzit în această perioadă să spun că dacă nu se întâmplă ceva, PSD-ul iese de la guvernare. De fiecare dată am spus că PSD-ul va face o consultare internă, așa cum am hotărât în iunie, dacă intrăm sau nu la guvernare, așa vom lua decizia dacă mai rămânem sau nu și cum rămânem la guvernare. Așa e corect față de toți colegii mei de de partid și atunci va conta foarte mult. Vor conta aceste săptămâni foarte mult – o săptămână, 10 zile până când Guvernul consideră că trebuie poate să trimită proiectul de buget în Parlament, dacă se ține cont sau nu de propuneri de PSD”, a declarat Grindeanu.

„Dacă nu există acord, anunț public că PSD nu va vota bugetul”

„Eu le-am recomandat colegilor din coaliție să nu trimită bugetul, că nu vreau să dăm drumul în Parlament – sunt și președintele Camerei Deputaților – eu nu vreau să se trimită bugetul către Parlament, neavând acord în coaliție. Asta ar însemna că dăm drumul aici la fel de fel de amendamente care poate să întrunească pe loc majorități din acestea ad-hoc, diverse propuneri, dar nu vreau să derapăm în această zonă. Deci, ori există acord în coaliție și se trimite și lumea merge înainte, ori dacă nu există acord, anunț public că PSD nu va vota bugetul. (…)”, a conchis președintele PSD.

FOTO Mediafax

