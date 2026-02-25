Prima pagină » Știri politice » După ce a trecut ordonanța austerității care concediază 13.000 de bugetari, Bolojan a petrecut cu lăutari. Unde a fost surprins premierul

25 feb. 2026, 19:38, Știri politice
Ieri a fost o zi importantă din punct de vedere politic. Guvernul Bolojan a adoptat proiectul de lege pentru reforma administrației publice, ca să reducă și mai mult cheltuielile statului. Iar după ședințe lungi și pline de decizii importante în ceea ce privește viitorul țării, ministrul Ilie Bolojan a mers la o zi de naștere, relatează CANCAN.RO.

Ziua poartă pe umeri resposabilitatea țării noastre, iar noaptea, Ilie Bolojan merge să își sărbătorească prietenul. Seara trecută, după o zi plină în Guvern, premierul a prins puțin timp liber și a mers la o petrecre în afara Bucureștiului, la Ploiești, la restaurantul Casa Timiș. Era ziua bunului său prieten, Mircea Roșca, membru al Camerei Deputaților din Parlamentul României. A fost o seară ca între prieteni vechi, iar Ilie Bolojan a ținut și un discurs în cinstea sărbătoritului.

Au fost doar invitați de seamă. Un alt nume cu greutate de pe lista celor prezenți a fost și Cătălin Predoiu, viceprim-ministru al României. Politicienii au stat de vorbă, „au pus țara la cale” și s-au bucurat de atmosfera relaxată. Ilie Bolojan a fost surprins în timp ce ciocnea un pahar, cel mai probabil de șampanie, în cinstea lui Mircea Roșca, iar pe fundal o saxofonistă întreținea atmosfera. Din imagini se observă că era un „chef” restrâns și exclusivist, doar între persoane extrem de apropiate.

Nici după sfârșitul programului, ministrul nu a renunțat la ținuta sa la 4 ace și a fost surprins purtând un costum elegant pe care l-a asortat cu o cravată vișinie. Muzica a răsunat în boxe, voia bună a plutit în aer. A fost momentul perfect ca Ilie Bolojan să petreacă puțin timp în afara funcției pe care o are. Chiar dacă era o petrecere cu muzică bună și dansatoare, Bolojan nu a schițat nimic și nu s-a ridicat la dans. CANCAN.RO a reușit să îl surprindă totuși, în timp ce zâmbea. Rar îl vedem pe Ilie Bolojan cu altă figură decât cea de om serios.

Premierul a stat până după miezul nopții

Potrivit surselor CANCAN.RO, petrecerea a durat până dimineața. Ilie Bolojan a stat până după miezul nopții. A așteptat să se taie și tortul și să îi fie alături bunului său prieten. Apoi, în jur de 00:50 a plecat acasă pentru că știa ce zi plină va avea astăzi la Palatul Victoria. Până la urmă și premierul țării noastre este om și mai are nevoie și de pauză sau să petreacă timp cu apropiații lui.

Ilie Bolojan, negru de nervi în conferința de presă după adoptarea noilor tăieri. Aproape și-a pierdut cumpătul și nu a răspuns la întrebări. Refrenul „altă întrebare” revine

Ilie Bolojan a trimis OUG-urile adoptate la Monitorul Oficial: „Înainte de a pleca la Bruxelles, am semnat cele două ordonanțe”

