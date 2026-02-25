Primăria Drăgășani anunță că vrea să interzică păcănelele în oraș, după modelul Slatina: „Nu mai au ce căuta lângă drumul spre școală”

Primăria Drăgășani, județul Vâlcea, anunță că pregătește interzicerea sălilor de jocuri de noroc din oraș, după ce și primarul orașului Slatina a promis că va închide toate păcănelele.

Într-un mesaj public pe Facebook, administrația locală transmite că orașul „face pasul spre normalitate” și își propune să devină „al doilea oraș din regiune eliberat de mirajul păcănelelor”.

„După modelul Municipiului Slatina, orașul nostru se pregătește să spună STOP jocurilor de noroc! Este timpul ca Drăgășaniul să devină al doilea oraș din regiune eliberat de mirajul «păcănelelor»”, se arată în mesajul publicat de primărie.

Demersul vine după ce Guvernul a adoptat Ordonanța de urgență privind reforma în administrație, care permite primăriilor să decidă dacă autorizează sau interzic jocurile de noroc pe raza localității.

Primarul din Slatina, Mario De Mezzo, a fost primul edil care a anunțat că va folosi noua prevedere legală pentru a elimina treptat toate sălile de jocuri din oraș, pe măsură ce le expiră autorizațiile. El a declarat că în Slatina există aproximativ 70 de săli de păcănele, dar doar două biblioteci și două librării.

La Drăgășani, autoritățile locale susțin că măsura este necesară pentru „protejarea viitorului copiilor” și pentru sănătatea socială a comunității.

„Sălile de jocuri nu mai au ce căuta lângă drumul spre școală sau în drumul spre parc”.

De asemenea, primăria vorbește despre „sănătate socială” și despre dorința de a încuraja dezvoltarea unor afaceri locale precum cafenele sau librării, „care aduc valoare, nu care distrug destine”.

