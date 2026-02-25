Prima pagină » Actualitate » La petrecerea la care a participat Bolojan după tăierile de marți au fost și miniștrii Finanțelor și Internelor. Cine a fost sărbătoritul, omul de campanie al lui Crin Antonescu

La petrecerea la care a participat Bolojan după tăierile de marți au fost și miniștrii Finanțelor și Internelor. Cine a fost sărbătoritul, omul de campanie al lui Crin Antonescu

Bianca Dogaru
25 feb. 2026, 20:14, Actualitate
La petrecerea la care a participat Bolojan după tăierile de marți au fost și miniștrii Finanțelor și Internelor. Cine a fost sărbătoritul, omul de campanie al lui Crin Antonescu
Galerie Foto 12

După ședința de Guvern în care au fost adoptate ordonanțele de austeritate ce prevăd concedierea a aproximativ 13.000 de bugetari, premierul Ilie Bolojan a participat la o petrecere organizată la Ploiești, cu prilejiul zilei de naștere a deputatului Mircea Roșca, membru PNL și implicat în campania lui Crin Antonescu.

Mircea Roșca a publicat pe Facebook un mesaj în care le-a mulțumit invitaților și a transmis că, într-o zi „cu adevărat specială”, a reușit să aducă alături „familia liberală din Prahova” și „oameni care dau direcția României de astăzi”.

„Le mulțumesc domnului premier Ilie Bolojan pentru că ne-a fost alături, dar și colegilor mei, Cătălin Predoiu ministrul Afacerilor Interne și Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor. Împreună cu primarii liberali din Prahova am discutat despre măsuri concrete, despre soluții și despre perspective încurajatoare pentru comunitățile noastre.”

Acesta a adăugat că România trece prin „momente dificile, dar necesare” și a vorbit despre unitate și dialog în interiorul partidului.

„Da, trecem prin momente dificile. Dar sunt momente necesare. Și tocmai acum este timpul să fim uniți, să avem dialog și să arătăm că România este pe drumul cel bun. Am simțit, mai mult ca oricând, că suntem o echipă.”

Evenimentul a avut loc la restaurantul Casa Timiș, iar la petrecere au fost prezenți și Cătălin Predoiu și Alexandru Nazare.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Unde se află cea mai ieftină casă din România. Poate fi cumpărată cu doar 10.000 de euro
21:53
Unde se află cea mai ieftină casă din România. Poate fi cumpărată cu doar 10.000 de euro
CONTROVERSĂ Miruță apără sinecura USR la uzina de armament: „Caragea a fost premiat de două ori Polițistul Anului”
21:28
Miruță apără sinecura USR la uzina de armament: „Caragea a fost premiat de două ori Polițistul Anului”
CONTROVERSĂ Diana Buzoianu îi ia apărarea lui Darău după numirea lui Caragea la UM Sadu: „Pare că este un om care are curajul să se lupte cu cei care fură”
21:12
Diana Buzoianu îi ia apărarea lui Darău după numirea lui Caragea la UM Sadu: „Pare că este un om care are curajul să se lupte cu cei care fură”
POLITICĂ Fiica Elenei Lasconi a ieșit din Partidul Socialist Român: „Orice compromis ar însemna o trădare a propriei ființe”
21:11
Fiica Elenei Lasconi a ieșit din Partidul Socialist Român: „Orice compromis ar însemna o trădare a propriei ființe”
FLASH NEWS Ciolacu publică pozele cu Bolojan la lăutari și îl ironizează: „S-a grăbit să sărbătorească tăierile într-un local de lux”
20:38
Ciolacu publică pozele cu Bolojan la lăutari și îl ironizează: „S-a grăbit să sărbătorească tăierile într-un local de lux”
IMOBILIARE ANAF scoate din nou la vânzare o garsonieră, cu loc de parcare aferent. Fiscul a oferit toate detaliile licitației
20:37
ANAF scoate din nou la vânzare o garsonieră, cu loc de parcare aferent. Fiscul a oferit toate detaliile licitației
Mediafax
Sindicatele din penitenciare, plângere penală împotriva lui Ilie Bolojan pentru abuz în serviciu – DOCUMENT
Digi24
O țară din Europa se pregăteşte să includă utilizarea banilor cash în Constituţie
Cancan.ro
Surpriză la Asia Express 2026! Cu cine va face echipă Gabi Torje în competiție
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Rusia trimite migranți în Europa prin tuneluri secrete din Belarus
Mediafax
Abrudean, despre lentoarea deciziilor în coaliție: „Există oarecare opoziție din când în când”
Click
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Cancan.ro
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
Ce se întâmplă doctore
Alimentele ieftine cu care Nicoleta Luciu a slăbit 35 de kg, în mai puțin de două luni. Sunt accesibile tuturor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Numar record de amenzi, în San Francisco, după ce Poliția a montat radare fixe: Peste 90.000 de abateri, în doar 5 luni
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Descopera.ro
Un crater de impact în formă de potcoavă, descoperit în China, ar putea fi cel mai „tânăr” din lume

Cele mai noi

Trimite acest link pe