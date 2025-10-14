Prima pagină » Știri politice » Olguța Vasilescu, un nou ultimatum pentru Bolojan: „PSD-ul se va retrage în opoziție. O variantă de Guvern fără PSD nu se poate”

Olguța Vasilescu, un nou ultimatum pentru Bolojan: „PSD-ul se va retrage în opoziție. O variantă de Guvern fără PSD nu se poate”

Ruxandra Radulescu
14 oct. 2025, 20:29, Știri politice
Olguța Vasilescu, un nou ultimatum pentru Bolojan:

Olguța Vasilescu a discutat la Antena 3 viitorul coaliției și a precizat că Partidul Social Democrat se va retrage de la guvernare dacă anumite propuneri nu vor fi incluse în pachetul trei.

Olguța Vasilescu a declarat că unul dintre motivele pentru care Partidul Social Democrat s-ar retrage de la guvernare este refuzul lui Bolojan de a include anumite propuneri ale social-democraților în pachetul 3.

„Dacă niciuna dintre propunerile noastre nu va trece, sigur ne vom retrage din coaliție. Poate să fie acest pachet, dacă nu sunt prinse și măsurile pe care noi le considerăm. Dacă va accepta propunerile noastre va rămâne premier, dacă nu, PSD-ul se va retrage în opoziție. O variantă de Guvern fără PSD nu se poate”,  a declarat Olguța Vasilescu.

