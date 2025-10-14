Olguța Vasilescu vrea un candidat comun al coaliției pentru Primăria Capitalei: „Pot fi si mâine alegerile”

Olguța Vasilescu, edilul Craiovei, a declarat la Antena 3 că PSD dorește un candidat comun din partea coaliției la Primăria Capitalei. Aceasta a precizat că PSD va ieși de la guvernare dacă PNL și USR se aliază la alegeri. „Nu putem avea o minicoaliție în interiorul coaliției”, a precizat aceasta.

„E vorba de un acord politic. Fie avem un candidat comun al coaliției, fie fiecare partid candidează singur. Am spus ca nu putem merge pe balada Miorita, cu baciul ungurean si vrâncean care se unesc sa îl omoare pe cel moldovean, si daca fiecare partid va merge de sine stătător nu este niciun fel de problema.

Mai mult ca sigur se va rupe coaliția daca PNL si USR stabilesc un candidat comun, nu e corect fata de parteneri. Nu putem avea o minicoaliție în interiorul coaliției. Nu este corect ca USR și PNL să aibă candidat comun. Mai mult ca sigur se va rupe coaliția.

Vom guverna împreună, dar nu vom fi într-o coaliție.

Noi am spus ca nu avem nicio problema cu data, pot fi si mâine alegerile, problema este cu protocolul. Daca vin cu o minicoaliție în cadrul coaliției atunci e o problemă”, a declarat Olguța Vasilescu.

