Ludovic Orban, împărțit între laudă și critică la adresa lui Nicușor Dan: E adevărat că ia decizii mai încet / Procesează cu extrem de multă atenție

11 oct. 2025, 15:31, Știri politice
Încă din primele zile ale mandatului său de președinte, Nicușor Dan a fost criticat uneori pentru ritmul mai domol cu care își îndeplinește atribuțiile. Proaspăt instalat în funcția de consilier prezidențial, Ludovic Orban oferă o explicație pentru stilul de lucru al celui pe care l-a susținut, din poziția de președinte al PNL, în campania pentru Primăria Capitalei din anul 2020.

este un om care cumpănește foarte bine și procesează cu extrem de multă atenție, spune consilierul prezidențial Ludovic Orban, întrebat despre „lentoarea” președintelui.

Orban dă vina pe ritmul de adaptare în lentoarea lui Nicușor Dan

Chestionat, la Digi 24, despre deja proverbiala „lentoare” a președintelui țării, Ludovic Orban a spus că și atunci când a fost ales primar al Capitalei foarte multă lume l-a criticat. Însă, arată fostul premier, Nicușor Dan a explicat „că a avut nevoie de un tip de adaptare, până să înțeleagă exact, să aibă o fotografie reală asupra ceea ce există în Primăria Capitalei”.

Consilierul președintelui este convins că acesta ia decizii corecte

Însă, atenționat că la Președinția României este un alt context față de Primărie, mai ales că țara a trecut pe lângă un risc democratic, Ludovic Orban a remarcat că acesta nu a trecut. Am căpătat o perioadă de respiro. Riscurile pentru România continuă să fie foarte mari”.

„Este adevărat că, uneori, pare că ia decizii mai – să spun (…) poate mai încet decât se consideră că s-ar putea lua decizii. Pe de altă parte, domnul președinte este un om care cumpănește foarte bine și procesează cu extrem de multă atenție, mai ales că e vorba de decizii importante. Și vrea să fie siguri că aceste decizii pe care le ia, sunt decizii corecte. Sigur că atunci când va fi nevoie de a lua decizii rapide, de reacții rapide, va avea aceste reacții rapide. Nu există niciun fel de problemă”, a mai spus consilierul prezidențial.

