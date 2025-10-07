Consilierii președintelui și aburii puterii. Doru Bușcu: „Constat un pahar pregătitor la Ludovic Orban”

În cadrul unei ediții marca Gândul a emisiunii „Ai Aflat!, cu Ionuț Cristache”, jurnalistul Doru Bușcu a comentat sarcastic numirea fostului premier Ludovic Orban în calitate de consilier special al președintelui Nicușor Dan.

Principala cauză a numirii surprinzătoare a fostului premier liberal în calitate de consilier al șefului statului are legătură cu o obligație, apreciază Doru Bușcu. Ludovic Orban l-a sprijinit pe Nicușor Dan în obținerea primului său mandat la Primăria Capitalei, la acel moment PNL susținându-l pe actualul președinte.

„Nicușor avea o datorie politică la Orban. Constat un pahar pregătitor la Ludovic Orban”, a comentat invitatul lui Ionuț Cristache.

În altă ordine de idei, invitatul jurnalistului Gândul a remarcat ironic că adevărata problemă nu este profilul noilor consilieri ai lui Nicușor Dan, ci dacă aceștia vor avea într-adevăr un cuvânt de spus în abordarea prezidențială.

„Problema e dacă Nicușor Dan va pleca vreodată urechea la acești consilieri”, a conchis Doru Bușcu.

Urmăriți aici emisiunea integrală

