„Sunt convins că președintele întotdeauna va cumpăni și va lua decizii care să fie benefice pentru România”, a declarat vineri Ludovic Orban, consilier prezidențial, întrebat dacă Nicușor Dan ar accepta un Guvern PSD-AUR, în cazul în care s-ar rupe coaliția.

Ludovic Orban a spus că Nicușor Dan este un președinte implicat: „Ca să spun așa, nu e nici un președinte care să fie prea activ, adică în sensul de a sări peste competențele prezidențiale, dar nici un președinte absent, ca Iohannis. Este un om echilibrat, care girează cu responsabilitate atribuțiile, competențele funcției prezidențiale”.

Întrebat la RFI cum ar trebui să gestioneze șeful statului relația cu premierul Ilie Bolojan, care pare să se fi răcit în ultima vreme, consilierul prezidențial a precizat: „În primul rând, dați-mi voie să nu fiu de acord cu evaluarea făcută de unii, care nu e confirmată de fapte. Chiar de curând, președintele a intervenit tocmai pentru a veni în sprijinul stabilității guvernamentale și în sprijinul premierului Bolojan. Între președintele României și premierul Bolojan cu siguranță e o relație de colaborare. În ceea ce mă privește pe mine, de o săptămână, de când am intrat în echipa președintelui Nicușor Dan, nu am simțit o astfel de răceală, dimpotrivă, o deschidere spre colaborare și susținerea tuturor măsurilor necesare”.

Despre varianta unui guvern PSD-AUR, cu „binecuvântarea” lui Nicușor Dan, consilierul prezidențial a spus că, „deocamdată”, nu crede că există un risc de rupere a coaliției și este convins că președintele întotdeauna „va cumpăni și va lua decizii care să fie benefice pentru România”.

Ludovic Orban a comentat și proiectele prin care PSD vrea să corecteze „inechitățile” din primele două pachete de măsuri fiscale: „A existat un acord că nu se va face acest lucru și că dacă se ajunge la concluzia că se poate face acest lucru, să fie făcut de comun acord de toate partidele din coaliție. Fac această mențiune, care este importantă, pentru a reflecta adevărul. În mod evident, fiecare partid din coaliție trebuie să respecte deciziile coaliției la care participă. Altfel, această coaliție nu poate să funcționeze, se pierde încrederea între parteneri și în timp se va ajunge la o situație în care pur și simplu nu o să mai poată să guverneze împreună”.

Foto: ALEXANDRU DOBRE/ MEDIAFAX

