Orban anunță că i-a venit inima loc după ce Nicușor Dan a anunțat un nou blocaj politic

Ludovic Orban salută decizia PNL, USR și UDMR de a rămâne unite în negocierile pentru formarea guvernului. Vă reamintim că liderii celor trei partide l-au propus în funcția de premier al României pe Siegfried Mureșan. De altfel, fostul lider PNL respinge varianta unui executiv condus de Sorin Grindeanu.

El afirmă că Mureșan are experiența și credibilitatea necesare pentru această funcție. Totodată, îi cere președintelui Nicușor Dan să îl desemneze premier și avertizează că, în caz contrar, și-ar putea pierde sprijinul unei părți a electoratului.

Ce spune Orban despre Mureșan

Ludovic Orban consideră că susținerea lui Siegfried Mureșan pentru funcția de premier este o alegere inspirată. El îl descrie drept un politician cu experiență, integritate și rezultate importante. Totodată, Ludovic Orban afirmă că Siegfried Mureșan este unul dintre cei mai influenți europarlamentari români și că a contribuit la decizii europene importante pentru România.

„Mi-a venit inima la loc. Deciziile de astăzi sunt salutare. Prima decizie importantă este decizia PNL, USR și UDMR de a rămâne unite în soluțiile pe care le oferă la criza politică provocată de PSD și AUR. A doua decizie salutară este refuzul clar de a sprijini învestirea unui guvern PSD condus de Grindeanu, care ar fi o nenorocire pentru România. A treia decizie corectă este aceea de a propune un candidat comun pentru funcția de prim-ministru, în contrapondere la propunerea ineptă a PSD. A patra decizie remarcabilă este decizia lui Ilie Bolojan de a nu se crampona de funcția de premier (deși ar avea deplină legitimitate pentru a fi desemnat din nou premier) și decizia de a susține o altă propunere. În fine, decizia de a îl susține pe Siegfried Mureșan este o decizie extrem de inspirată. Siegfried Mureșan este un om cu o solidă pregătire, de o corectitudine exemplară, cu o carieră bazată pe muncă, seriozitate și rezultate deosebite. La ora actuală, Siegfried Mureșan este cel mai apreciat și influent europarlamentar român, un reprezentant al României care a fost implicat în decizii și reglementări dintre cele mai importante adoptate la nivelul Uniunii Europene, decizii și reglementări care au putut fi modificate în favoarea României datorită implicării foarte serioase a lui Siegfried Mureșan. Președintele Nicușor Dan este în situația de a alege între Siegfried Mureșan și Sorin Grindeanu. Dacă îl va desemna pe Sorin Grindeanu va rupe definitiv legătura cu oamenii care l-au votat și va trece definitiv în tabăra iliberală. Dacă îl va desemna, așa cum ar fi normal, pe Siegfried Mureșan poate să contribuie decisiv la învestirea guvernul Mureșan dacă anunță că va aplica prevederile constiuționale, că va dizolva Parlamentul și va declanșa alegeri anticipate în cazul în care deputații și senatorii vor respinge și acest al doilea guvern”, a scris Ludovic Orban pe Facebook.

Ce a transmis Nicușor Dan

Vă reamintim că vineri, 26 iunie, Nicușor Dan a transmis un mesaj prin care critică poziția liberalilor conduși de Ilie Bolojan. De asemenea, președintele le reproșează liberalilor că și-au schimbat poziția în doar câteva zile privind susținerea unui guvern minoritar PSD.

Șeful statului le cere partidelor să reia dialogul și să negocieze o majoritate parlamentară. Potrivit unor surse politice, Nicușor Dan a părăsit iritat de la discuțiile de vineri, după ce liderii politici nu au ajuns la un acord privind desemnarea premierului. Mesajul președintelui poate fi citit AICI.

Sursă foto: Facebook, Mediafax Foto