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Ludovic Orban, fost consilier al lui Nicușor Dan, atac la șeful statului: „Te vor transforma în măscăriciul sistemului”

Nicolae Oprea
Ludovic Orban, fost consilier al lui Nicușor Dan, atac la șeful statului: „Te vor transforma în măscăriciul sistemului”
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Ludovic Orban, fost consilier al lui Nicușor Dan la Cotroceni, scrie, vineri, pe pagina sa de Facebook, un mesaj cu un atac la adresa lui Nicușor Dan, despre care spune că va fi transformat în „măscăriciul sistemului”.

„Nu. Nu ești șeful sistemului. Ești doar marioneta sistemului. Încă sper că nu ai ajuns prizonierul lor. Și, dacă continui să mergi pe drumul acesta, te vor transforma în măscăriciul sistemului”, scrie Ludovic Orban pe pagina sa de Facebook.

Chiar dacă nu-i pronunță numele, este mai mult decât evident că mesajul lui Orban îi este adresat lui Nicușor Dan.

Război total între Ludovic Orban și Nicușor Dan

Fost consilier prezidențial al lui Nicușor Dan, Ludovic Orbana declanșat un război total împotriva președintelui în funcție. Orban îl atacă pe liderul de la Cotroceni și îl acuză de ,,trădare” și ,,șobolănism” pentru că ar fi complotat cu PSD pentru formarea noului guvern. Fostul lider PNL ia în considerare să susțină demiterea din funcție a actualului președinte.

„Pe mine nu mă mai reprezinți. Să nu te miri dacă voi ajunge să te consider în curând cea mai mare amenințare pentru democrația din România. Și că voi acționa în consecință. Adică voi începe să susțin necesitatea demiterii tale din funcția pe care ai ajuns să o ocupi mințindu-ne pe noi, oamenii de bună credință din România”, a scris Ludovic Orban, pe Facebook.

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