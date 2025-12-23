Prima pagină » Știri politice » Orban se dezlănțuie împotriva lui Nicușor Dan: „Așa-zisul referendum este un demers inutil care poate deveni contraproductiv”

Ruxandra Radulescu
23 dec. 2025, 14:49, Știri politice
Ludovic Orban, consilierul demis de președintele Nicușor Dan, se dezlănțuie a lansat o critică dură la adresa lui Nicușor Dan pe tema referendumului din justiție. 

Ludovic Orban numește inițiativa președintelui pentru un referendum în domeniul justiției.

„Așa zisul referendum inițiat de Președinte este un demers inutil, care poate deveni chiar contraproductiv.
Fără o bază constituțională și legală, președintele nu poate să îi determine pe magistrați să participe la această consultare.

Cel mai probabil, foarte mulți magistrați nu își vor exprima opinia. Dar, chiar dacă, în cel mai fericit caz, vor vota mai mult de jumătate dintre magistrați, consultarea nu va genera niciun rezultat care să poată fi considerat benefic, indiferent de rezultatul acesteia.

În cazul, cel mai probabil, în care majoritatea magistraților vor spune că actualul CSM este în regulă, acest rezultat va reprezenta o validare a stării actuale de lucruri din justiție și va lipsi de legitimitate orice măsuri de schimbare, deși este evident pentru orice cetățean că sistemul de justiție este grav bolnav și că sunt necesare îmbunătățiri profunde”, a afirmat Orban.

„Președintele nu are nicio pârghie legală de revocare a CSM”

„Chiar și în cazul în care majoritatea magistraților care își vor exprima punctul de vedere vor considera că actualul CSM nu reprezintă interesul public, Președintele nu are nicio pârghie legală de revocare a membrilor care compun astăzi CSM și mă îndoiesc că vreunul dintre ei va avea bunul simț să își prezinte demisia.

Probabilitatea de inițiere a procedurilor de revocare prevăzute de lege este infimă. Mai mult decât atât, CSM și Inspecția Judiciară subordonată își vor înăspri controlul asupra magistraților pentru a îi pedepsi că au votat contra.

Închei prin a spune clar că sunt susținătorul unei reforme profunde în justiție. Dar consider că la baza schimbărilor trebuie pusă voința exprimată clar de societate și că măsurile sunt în primul rând de natură legislativă”, a precizat Ludovic Orban pe Facebook.

Cele mai noi