Scenă suprarealistă într-o primărie din Vaslui. Un polițist chemat să stingă un conflict, i-a „urecheat” pe primar și pe consilieri cu un discurs memorabil: „Am pretenții de la dumneavoastră”

Şeful de post din comuna Zorleni, Nicu Chiriac, a ţinut o adevărată lecţie de 7 ani de-acasă consilierilor locali, dar şi primarului din localitate, Paula Hultoană, în urma unui scandal provocat în şedinţa de consiliu. Doi consilieri au insistat să primească mai multe informaţii de la primar despre raportul Curţii de Conturi, documentul de la care s-au încins spriritele în consiliu.

Ca un adevărat educator, omul legii i-a muştruluit pe aleșii neascultători, în timp ce le amintea că este de datoria lor să se poarte civilizat, mai ales dacă vor să fie un exemplu pentru comunitate.

Câţiva consilieri au vrut să afle mai multe amănunte despre banii cheltuiţi de primărie, dar maniera în care au pretins acest lucru au determinat-o pe Paula Hultoană să cheme poliţia.

„Sunt cetățean al comunei Zorleni şi vreau sã vorbesc, sã vã spun cã aţi pus pielea acestor oameni pe bãt. Ați majorat și impozitele doar ca sã trãiți dumneavoastrã bine și toți consilierii de aici, fãrã sã aveți pic de rușine fațã de oamenii care v-au votat. Faceți diferite tertipuri pentru a subtiliza banii comunei. Vã place sau nu vã place, asta faceți, iar dumneavoastrã toți îi susțineți atât pe doamna primar, cât și firmele cu care lucreazã dumneei…O sã rãspundeți penal pentru tot ce faceți. Sunt unul din cei mai mari plãtitori de taxe și impozite la aceastã comunã și am dreptul sã vorbesc….Vã rog sã respectați legea pentru cã Curtea de Conturi spune clar cã nu ați respectat-o. Mi-am permis sã vorbesc pentru cã toate abaterile care sunt constatate acolo le cunosc în detaliu”, a spus unul dintre consilieri.

De aici şi până la venirea omului legii a fost nevoie doar de un apel al primarului, iar acesta s-a şi înfiinţat cu lecţia de educaţie civică însuşită. Şi-a început să le spună:

„Dacã dumneavoastrã, ca oameni civilizați, nu sunteți în stare sã vã desfãșurați activitãțile în mod corespunzãtor, nu mai faceți sedințe, domnilor, cã nu este normal așa ceva. Am pretenții de la dumneavoastrã!”, le-a spus şeful de post.

Ca un adevărat pedagog cu dojană la purtător pentru elevii nedisciplinaţi, omul legii le-a atras atenţia că cearta lor l-a determinat să lase treburi mai importante, cum ar fi cele legate de violenţa domestică în localitate, ca să vină să calmeze spiritele edilitare încinse de la atâtea cifre neconforme rezultate din diferenţa dintre cheltuielile reale ale primăriei, prezentate în raportul Curţii de Conturi, şi cele din spusele primarului Paula Hultoană.

„Nu este normal. Eu am atâtea activitãți pe care trebuie sã le desfãsor în vederea prevenirii faptelor de naturã anti-socialã, mai ales pe linie de violențã domesticã, despre care vedeti cã se pune accent…puteți sã mã filmați, vedeți ce frumos vorbesc… Adicã nu este normal ca polițist, ca sef de post, sã vin aici la dumneavoastrã într-o activitate cu oameni civilizați. Eu am o pretenție fațã de dumneavoastrã și nu este normal sã vin eu sã fac liniște și ordine aici. Am fost solicitat de cãtre doamna primar, eu am venit sã vorbim în mod corespunzãtor”, a mai spus Nicu Chiriac, citat de presa locală.

Unul dintre consilieri a încercat să aplaneze starea de nervozitate a omului legii, motivând că a fost chemat pentru că nu reuşeau să-şi desfăşoare şedinţa în linişte, mai spun cei de la presa locală.

Sursă foto/video vremeanoua.ro

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Raiul pilelor PNL la CJ Iași. Ungureanu, „mâna moartă” a lui Costel Alexe, angajat fără concurs cu salariu de 7.100 lei net/lună. În fieful liberal, la modă sunt salariile uriașe

Curtea Constituțională a publicat MOTIVAREA respingerii candidaturii lui Călin Georgescu la prezidențiale: „Nu conduce la o sancționare perpetuă”