Prima pagină » Actualitate » Mai mulți parlamentari din România au mers în SUA și au participat la Micul dejun cu Rugăciune. La eveniment a participat și președintele Donald Trump

Mai mulți parlamentari din România au mers în SUA și au participat la Micul dejun cu Rugăciune. La eveniment a participat și președintele Donald Trump

Luiza Dobrescu
06 feb. 2026, 17:49, Actualitate

O delegaţie de parlamentari români, de la diverse partide, a participat la un mic dejun cu rugăciune la Washington, alături de preşedintele SUA, Donald Trump. Evenimentul, „Mic dejun naţional cu rugăciune”, aflat la cea de-a 74-a ediţie,  reuneşte lideri de state şi personalităţi publice din întreaga lume. 

Vezi galeria foto
5 poze

Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 4-5 februarie, iar din delegaţia României a făcut parte preşedintele Senatului României, Mircea Abrudean, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Adrian Cozma, alături de europarlamentarii Titus Corlăţean şi Robert Sighiartău.

Prima ediţie a acestei sărbători de tradiţie a avut loc în anul 1953.

„Am trăit cu multă bucurie și recunoștință participarea la „Micul dejun naţional cu rugăciune”, un eveniment de prestigiu organizat de Congresul SUA, care reunește lideri și personalități publice din întreaga lume sub semnul credinţei şi responsabilităţii. 

Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump,  s-a alăturat acestui eveniment și a transmis întregii lumi un mesaj de solidaritate şi responsabilitate între naţiuni precum şi de respect faţă de credinţa propriilor cetăţeni”, a scris pe facebook deputalul Adrian Cozma.

Acesta a postat şi un video cu discursul liderului de la Casa Albă, în care a subliniat importanţa rugăciunii şi a bisericii, pentru a menţine unitatea comunităţii.

„În 2025 s-au vândut în Statele Unite mai multe exemplare ale Sfintei Biblii decât oricând în ultimii 100 de ani. Vom reuni America ca o singură națiune sub Dumnezeu, Dar unele biserici observă o creștere de 30%, 50% sau chiar 70% a numărului de convertiți și, de asemenea, a numărului de oameni care merg la biserică în fiecare săptămână”, a transmis, printre altele, Donald Trump, celor adunaţi la eveniment.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Trump îi cheamă pe americani la un „miting de rugăciune“, în mai, la Washington. „Vom dedica din nou America lui Dumnezeu”

Donald Trump: Nu înțeleg cum un credincios poate vota cu democrații

Recomandarea video

Mediafax
Motivul pentru care ar trebui să ștergeți toate numerele de telefon ale vechilor contacte din WhatsApp
Digi24
Cum poate deveni carnea un risc major pentru sănătate chiar înainte să ajungă în congelator. „Consumatorii nu știu asta”
Cancan.ro
Cătălin Măruța a divulgat public secretul știut doar de el și Andra, în acești 18 ani. Lacrimi la ultima ediție a emisiunii de la PRO TV
Prosport.ro
FOTO. Ami are peste 4 milioane de urmăritori pe TikTok și este iubita colegului lui Radu Drăgușin
Adevarul
Le Monde: cum a ajuns ia românească imortalizată de Matisse un simbol politic al extremei drepte
Mediafax
Trump lansează site-ul TrumpRx pentru medicamente cu prețuri reduse
Click
Locul spectaculos din România care rezistă la 126 de ani după ce a fost construit în Franța. Ce mistere ascunde cel mai impunător viaduct de pe Valea Oltului
Digi24
Dragoș Sprînceană îl acuză pe George Simion că a făcut lobby ca România să fie exclusă din Visa Waiver: „Un mic trădător”. Reacția AUR
Cancan.ro
Cum a ironizat-o Dani Oțil pe Ruxandra Luca în direct: 'Pare și neîmbrăcată, și...'
Ce se întâmplă doctore
Ruxandra Luca, criticată de fani că ar fi prea slabă! Mesajul acid al vedetei de la Antena 1: „Nu sunt perfectă, nu mă pretind a fi”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Lista actualizată cu radare fixe. Unde sunt montate camerele cu recunoaștere automată
Descopera.ro
Insula cu cele mai mari resurse naturale ale planetei!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Michelle Menard, tânăra franțuzoaică adesea menționată în istoriile populare ale ojei moderne
Sezamo marchează un an de la lansarea colectării ambalajelor SGR, cu aproape 4 milioane de ambalaje returnate
18:40
Sezamo marchează un an de la lansarea colectării ambalajelor SGR, cu aproape 4 milioane de ambalaje returnate
România a pierdut alte 231 de milioane de euro din PNRR. Ministrul Fondurilor Europene a recunoscut public dezastrul. Bolojan încearcă să arunce vina pe CCR
18:04
România a pierdut alte 231 de milioane de euro din PNRR. Ministrul Fondurilor Europene a recunoscut public dezastrul. Bolojan încearcă să arunce vina pe CCR
CONTROVERSĂ Barack și Michelle Obama apar ca niște maimuțe într-un videoclip postat de Trump, în care îi acuză de fraudarea alegerilor din 2020
18:01
Barack și Michelle Obama apar ca niște maimuțe într-un videoclip postat de Trump, în care îi acuză de fraudarea alegerilor din 2020
JUSTIȚIE Judecătorii nu s-au pus de acord asupra acuzațiilor de propagandă legionară aduse lui Călin Georgescu. Procesul, blocat în camera preliminară
17:57
Judecătorii nu s-au pus de acord asupra acuzațiilor de propagandă legionară aduse lui Călin Georgescu. Procesul, blocat în camera preliminară
UTILE Cum câștigăm războiul cu țânțarii de ciuperci. Plantele de apartament vor fi ferite de insecte dăunătoare, iar sarcina zilnică va dura câteva secunde
17:52
Cum câștigăm războiul cu țânțarii de ciuperci. Plantele de apartament vor fi ferite de insecte dăunătoare, iar sarcina zilnică va dura câteva secunde
ANUNȚ Comisia Europeană angajează studenți în orice domenii. Care sunt condițiile
17:35
Comisia Europeană angajează studenți în orice domenii. Care sunt condițiile

Cele mai noi

Trimite acest link pe