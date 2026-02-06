O delegaţie de parlamentari români, de la diverse partide, a participat la un mic dejun cu rugăciune la Washington, alături de preşedintele SUA, Donald Trump. Evenimentul, „Mic dejun naţional cu rugăciune”, aflat la cea de-a 74-a ediţie, reuneşte lideri de state şi personalităţi publice din întreaga lume.

Evenimentul s-a desfăşurat în perioada 4-5 februarie, iar din delegaţia României a făcut parte preşedintele Senatului României, Mircea Abrudean, vicepreşedintele Camerei Deputaţilor, Adrian Cozma, alături de europarlamentarii Titus Corlăţean şi Robert Sighiartău.

Prima ediţie a acestei sărbători de tradiţie a avut loc în anul 1953.

„Am trăit cu multă bucurie și recunoștință participarea la „Micul dejun naţional cu rugăciune”, un eveniment de prestigiu organizat de Congresul SUA, care reunește lideri și personalități publice din întreaga lume sub semnul credinţei şi responsabilităţii.

Preşedintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, s-a alăturat acestui eveniment și a transmis întregii lumi un mesaj de solidaritate şi responsabilitate între naţiuni precum şi de respect faţă de credinţa propriilor cetăţeni”, a scris pe facebook deputalul Adrian Cozma.

Acesta a postat şi un video cu discursul liderului de la Casa Albă, în care a subliniat importanţa rugăciunii şi a bisericii, pentru a menţine unitatea comunităţii.

„În 2025 s-au vândut în Statele Unite mai multe exemplare ale Sfintei Biblii decât oricând în ultimii 100 de ani. Vom reuni America ca o singură națiune sub Dumnezeu, Dar unele biserici observă o creștere de 30%, 50% sau chiar 70% a numărului de convertiți și, de asemenea, a numărului de oameni care merg la biserică în fiecare săptămână”, a transmis, printre altele, Donald Trump, celor adunaţi la eveniment.

