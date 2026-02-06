Prima pagină » Știri politice » Susținătorul lui Nicușor Dan și al lui Ilie Bolojan, omul de afaceri Dan Șucu, critică măsurile luate de Guvern: „Sunt multe industrii care simt în clipa de față mugurii unei crize”

Susținătorul lui Nicușor Dan și al lui Ilie Bolojan, omul de afaceri Dan Șucu, critică măsurile luate de Guvern: „Sunt multe industrii care simt în clipa de față mugurii unei crize”

06 feb. 2026, 16:31, Știri politice

Dan Șucu, cunoscut atât ca antreprenor, cât și ca susținător al lui Nicușor Dan și Ilie Bolojan, a ieșit cu un mesaj dur la adresa Guvernului, după Consiliul Tripartit de vineri. Omul de afaceri spune că deciziile economice din ultima perioadă nu doar că nu ajută economia, dar împing mai multe sectoare spre probleme serioase.

El avertizează că nu vorbim despre o criză venită din exterior, ci despre una construită pas cu pas în interiorul statului român.

„Din punctul nostru de vedere, sunt multe industrii care simt în clipa de faţă mugurii unei crize. Este o criză pe care noi o resimţim. Nu este o criză cum a fost cea din 2009, importată. Este o criză care este legată de cheltuirea nejudicioasă a banului public. Este o criză care este plecată dintr-o birocratizare excesivă a României, cu un cost extrem de mare al acestei birocratizări. Se discută deja de ani de zile despre eliminarea sau despre micşorarea acestei poveri a costurilor de funcţionare ale statului român. Vedem în clipa de faţă foarte multe proiecte, foarte multe dorinţe, foarte multe declaraţii, dar extrem de puţine rezultate. În mediul privat, noi nu premiem niciodată încercarea. Noi premiem întotdeauna reuşita. Sperăm să vedem nişte paşi serioşi şi în această direcţie”, spune Șucu.

Președintele Confederației Patronale Concordia spune că problemele pornesc din două direcții: cheltuieli publice prea mari și reguli prea complicate. Statul, afirmă el, consumă mult și schimbă des regulile, iar firmele nu mai au predictibilitate.

Șucu susține că mediul privat pierde timp și bani cu birocrația, iar presiunea fiscală crește exact într-un moment în care economia ar trebui încurajată.

Omul de afaceri a pledat pentru susţinerea societăţilor care trec printr-o perioadă dificilă, în contextul în care acestea au plătit taxe de-a lungul timpului şi se confruntă cu pericolul desfiinţării.

În condiţiile în care vedem mugurii unei crize, este absolut normal – te poţi aştepta – ca multe societăţi care până acum au fost plătitoare de taxe şi s-au comportat mai mult decât corect faţă de buget să aibă probleme propriu-zise. Şi într-o astfel de situaţie este normal ca şi aceste societăţi să fie cât de cât sprijinite. Cu toţii ştim că, dacă un angajat a contribuit un anumit timp la fondul de pensii, la fondul de şomaj, în condiţia în care el va deveni şomer, va avea întotdeauna sprijinul statului. Dar nimeni nu îşi pune problema că există şi societăţi comerciale care pot să treacă în anumite perioade prin probleme. Şi ele trebuie sprijinite atunci când au probleme punctuale, pentru a putea continua, pentru a nu ajunge în situaţia în care se desfiinţează”, a explicat Dan Şucu.

