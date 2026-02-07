Prima pagină » Social » Explozie într-un bloc din Chitila, două persoane au ajuns la spital cu arsuri. 40 de oameni au fost evacuați

Explozie într-un bloc din Chitila, două persoane au ajuns la spital cu arsuri. 40 de oameni au fost evacuați

Sorin Avram
07 feb. 2026, Social

O explozie a avut loc, sâmbătă dimineață, într-un bloc din Chitila, anunță ISU București-Ilfov. Două persoane au ajuns la spital cu arsuri, iar 40 de oameni au fost evacuați.

„În această dimineață, în jurul orei 04, pompierii ISU B-IF au intervenit pe Intrarea Banatului, localitatea Chitila, județul Ilfov, unde a avut loc o explozie într-o garsonieră de la etajul 3, dintr-un bloc cu 4 etaje.

Explozia nu a fost urmată de incendiu. În urma acesteia au fost desprinse elemente de tâmplărie din blocul în cauză.

Au fost evacuate în total 40 de persoane. Două victime din garsoniera în care s-a produs explozia, care au suferit arsuri, au fost asistate medical la fața locului și transportate la spital.

De asemenea, la caz a fost solicitată prezența unei echipe din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții, pentru evaluarea situației potrivit competențelor.

Pentru gestionarea situației de urgență am intervenit cu 5 autospeciale de stingere, 1 autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, 2 autospeciale de transport personal și victime multiple, 2 ambulanțe SMURD, și în sprijin, un echipaj SABIF”, au transmis reprezentanții ISU București-Ilfov.

Cele mai noi

Trimite acest link pe