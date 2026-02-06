Prima pagină » Știri externe » Viktor Orban, acuzat de plagiat. Premierul maghiar ar fi declanșat pe TikTok „o campanie de dezinformare” marcă înregistrată Călin Georgescu

Viktor Orban, acuzat de plagiat. Premierul maghiar ar fi declanșat pe TikTok „o campanie de dezinformare” marcă înregistrată Călin Georgescu

Rene Pârșan
06 feb. 2026, 21:11, Știri externe
Viktor Orban, acuzat de plagiat. Premierul maghiar ar fi declanșat pe TikTok

Liderul opoziției din Ungaria, Peter Magyar, îl acuză pe premierul Viktor Orban că a declanșat pe TikTok o campanie masivă de dezinformare, construită după modelul folosit în România în 2024 de Călin Georgescu în România, campanie care a dus la anularea alegerilor prezidențiale, preia Stiripesurse.ro

Magyar precizează într-un mesaj pe X că în România, Călin Georgescu și-a făcut campanie cu sprijin rusesc, „într-o operațiune coordonată central, care costă miliarde”:

“În ultimele zile, Fidesz și-a intensificat și mai mult campania de dezinformare pe TikTok, peste nivelul obișnuit.  Fac exact ceea ce a făcut candidatul român ulterior descalificat în timpul ultimei alegeri prezidențiale trucate din România: cu sprijin rusesc, într-o operațiune coordonată central, care costă miliarde, inundă platforma cu mii de videoclipuri generate de inteligență artificială. Această platformă este deosebit de populară în rândul tinerilor.

Frauda electorală a Fidesz se bazează pe minciuni, pe discreditarea candidaților TISZA și pe conținut care încalcă grav drepturile personale și este profund dezumanizant. Guvernul, în mod evident îngrozit de perspectiva pierderii puterii, a coborât la un nou nivel minim”, a transmis Peter Magyar pe X.

