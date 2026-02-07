Germania a descoperit una dintre cele mai mari rezerve de litiu din lume. Cum ar putea rezolva problemele energetice ale Europei

Cercetătorii au descoperit în Saxonia, o regiune cunoscută pentru infrastructura sa de gaze, o vastă formațiune subterană. Aceasta conține concentrații neobișnuit de mari de litiu, cel mai ușor metal cunoscut în natură. Resursa de sub solul din centrul Germaniei ar putea rezolva problemele de independență energetică ale Europei.

Datorită conductivității sale electrice incredibile, litiul este o componentă cheie în baterii. Se folosește pentru mașini electrice, smartphone-uri și laptopuri. De altfel, cantitatea de metal estimată ar putea alimenta peste 800 de milioane de mașini electrice, potrivit Il Messaggero.

Importanța acestei descoperiri

Cererea de litiu continuă să crească rapid, iar producția de vehicule electrice impulsionând acest fapt, iar descoperirea ar putea fi decisivă pentru asigurarea accesului la materia primă. Astfel, Europa nu va mai fi nevoită să recurgă la surse străine.

Dependența excesivă de importuri este o vulnerabilitate strategică gravă, care plasează Europa într-o poziție de subordonare, iar situl german oferă Europei un punct de sprijin. În acest moment, piața este dominată de sărurile din America de Sud și rafinăriile chinezești.

Confirmarea rezervelor de litiu a atras imediat atenția politicienilor, a observatorilor din industrie și a concurenților globali, care au reacționat imediat, salutând identificarea acestei resurse importante pentru economie.

Sunt cantități uriașe de litiu

Situl din regiunea Altmark conține puțin peste 8 milioane de tone de litiu pur, cantitate suficientă pentru a alimenta peste 800 de milioane de mașini electrice.

Este una dintre cele mai mari resurse de litiu dintr-un singur sit cunoscute global, iar prețioasa resursă se găsește într-un acvifer adânc, situat între 3.200 și 4.000 de metri sub suprafață. Mai mult, conține săruri geotermale îmbogățite.

Concentrația medie de litiu este de aproximativ 375 miligrame pe litru, cifră care provine din cercetări geochimice prezentate la conferința anuală EAGE.

Îmbogățirea provine din descompunerea mineralelor mica care conțin litiu, iar acestea sunt încorporate în fragmente de rocă vulcanică. Mineralele eliberează litiu în acviferele din jur de milioane de ani.

Doar o mică parte din litiu provine din evaporarea apei de mare în trecut, iar profilul geologic susține fezabilitatea producției pe termen lung.

Sfârșitul aprovizionării din străinătate

Descoperirea de la Altmark se înscrie în contextul Legii europene privind materiile prime critice, pe care Uniunea Europeană (UE) a adoptat-o în luna martie a anului 2023.

Cadrul de reglementare vizează reducerea dependențelor strategice, fiind impuși parametri care trebuie îndepliniți până în anul 2030.

Cel puțin 10% din materiile prime critice trebuie extrase în UE, 40% trebuie prelucrate în UE, iar 15% trebuie obținute prin reciclare. Nu mai mult de 65% din orice materie primă strategică poate proveni dintr-o singură țară terță.

Proiectele strategice pot beneficia de autorizații accelerate, termenul fiind de 24 de luni pentru permisele de extracție. Pentru instalații de prelucrare și reciclare este de 12 luni.

Ce reprezintă „triunghiul litiului”

În acest moment, cea mai mare parte a litiului este extras din „triunghiul litiului”, care cuprinde câmpurile de sare din Chile, Argentina și Bolivia, regiuni care utilizează metode de evaporare solară și ecesită aproximativ două milioane de litri de apă per tona de litiu.

Acest proces durează mai mult de un an, iar impactul asupra mediului și al societății este enorm.

O anchetă realizată de Harvard International Review a evidențiat tensiuni în comunitățile din Bolivia. În Argentina, liderii indigeni și-au exprimat îngrijorarea pentru contaminarea apelor subterane și acordurile inadecvate de redistribuire a veniturilor.

Avantajele proiectului german

Proiectul Altmark funcționează într-o fostă zonă industrială și are un impact redus asupra mediului. Totodată, procesul de extracție în circuit închis reduce semnificativ consumul de apă și evită poluarea suprafeței.

Dacă devine profitabil, proiectul ar putea servi drept model, iar producția de litiu cu impact redus ar putea fi replicată în regiunile energetice din Europa.

