Fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu a criticat sărăcirea continuă a românilor, ca efect al măsurilor de austeritate implementate de guvernul Bolojan. Social-democratul a oferit propria analiză a cifrelor care arată concret scăderea dramatică a nivelului de trai al populației.

În opinia fostului ministru al PSD, pachetul de măsuri fiscale implementat de Executiv a erodat masiv puterea de cumpărare.

Cea mai mare cădere a puterii de cumpărare a salariilor din ultimii 15 ani

Practic, în doar 9 luni de mandat, politica implementată de Ilie Bolojan a provocat cea mai mare cădere a puterii de cumpărare a salariilor românilor din ultimii 15 ani, atrage atenția Câciu.

”Cea mai drastică scădere a nivelului de trai al românilor de la criza financiară din 2008 până în prezent!!!

În doar 9 luni Planul Bolojan a provocat cea mai mare cădere a puterii de cumpărare a salariilor din ultimii 15 ani.

Sunt 8 luni de scădere consecutivă a puterii de cumpărare a salariilor.

Puterea de cumpărare a salariului mediu a scăzut 9 luni cu 8,2%.

În industrie și Construcții, puterea de cumpărare a scăzut cu 6,4%.

Ultimele date oficiale INS indică cea mai mare scădere a puterii de cumpărare pentru profesori – în perioada mai 2025 – februarie 2026!

În învățământ există o cădere record a puterii de cumpărare, minus 15%!

În administrație, minus 14%!

În sănătate, minus 10%!

Acest model trebuie schimbat!

Este modelul sărăcirii populatiei!

Inacceptabil!

Pa, Bolojan!”, a scris acesta.

Prăbușire bruscă în ultimele 9 luni

În mesajul său, fostul ministru de Finanțe al PSD a prezentat și un grafic care arată concret degradarea indicilor care compun nivelil de trai. Graficul arată cum a scăzut câștigul salarial real în ultimii 3 ani. Practic e vorba de o scădere abruptă în ultimele 9 luni, după ce în 2023 și 2024 românii au avut un nivel de trai decent.

Cum își ajută nemții cetățenii. Bonus de criză: 1.000 de euro de la guvern. Și românii din Germania îl pot obține

Ce apreciază Cristoiu la Bolojan, în prag de plecare