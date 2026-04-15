”Pa, Bolojan!” Fost ministru de Finanțe acuză sărăcirea românilor. ”Este modelul sărăcirii populației! Inacceptabil!”

"Pa, Bolojan!" Fost ministru de Finanțe acuză sărăcirea românilor. "Este modelul sărăcirii populației! Inacceptabil!"

Fostul ministru de Finanțe Adrian Câciu a criticat sărăcirea continuă a românilor, ca efect al măsurilor de austeritate implementate de guvernul Bolojan. Social-democratul a oferit propria analiză a cifrelor care arată concret scăderea dramatică a nivelului de trai al populației.

În opinia fostului ministru al PSD, pachetul de măsuri fiscale implementat de Executiv a erodat masiv puterea de cumpărare.

Cea mai mare cădere a puterii de cumpărare a salariilor din ultimii 15 ani

Practic, în doar 9 luni de mandat, politica implementată de Ilie Bolojan a provocat cea mai mare cădere a puterii de cumpărare a salariilor românilor din ultimii 15 ani, atrage atenția Câciu.

”Cea mai drastică scădere a nivelului de trai al românilor de la criza financiară din 2008 până în prezent!!!

În doar 9 luni Planul Bolojan a provocat cea mai mare cădere a puterii de cumpărare a salariilor din ultimii 15 ani.
Sunt 8 luni de scădere consecutivă a puterii de cumpărare a salariilor.
  • Puterea de cumpărare a salariului mediu a scăzut 9 luni cu 8,2%.
  • În industrie și Construcții, puterea de cumpărare a scăzut cu 6,4%.
  • Ultimele date oficiale INS indică cea mai mare scădere a puterii de cumpărare pentru profesori – în perioada mai 2025 – februarie 2026!
  • În învățământ există o cădere record a puterii de cumpărare, minus 15%!
  • În administrație, minus 14%!
  • În sănătate, minus 10%!
Acest model trebuie schimbat!
Este modelul sărăcirii populatiei!
Inacceptabil!
Pa, Bolojan!”, a scris acesta.

Prăbușire bruscă în ultimele 9 luni

În mesajul său, fostul ministru de Finanțe al PSD a prezentat și un grafic care arată concret degradarea indicilor care compun nivelil de trai. Graficul arată cum a scăzut câștigul salarial real în ultimii 3 ani. Practic e vorba de o scădere abruptă în ultimele 9 luni, după ce în 2023 și 2024 românii au avut un nivel de trai decent.

